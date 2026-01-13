Donald Trump: ഇറാനെ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ട്രംപ്; വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്ക് 25% അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൻ: ഇറാനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളികളായ ചൈന, യുഎഇ, തുർക്കി, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ഈ തീരുമാനം നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
ഇറാനുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഏതൊരു രാജ്യവും യുഎസുമായി നടത്തുന്ന ബിസിനസിന് 25% അധിക തീരുവ നൽകണം. ഈ ഉത്തരവ് അന്തിമമാണെന്നും ഇത് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ സാമ്പത്തികമായി കൂടി അവരെ തളർത്തുക എന്നതാണ് യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Also Read: Shafi Parambil: വടകരയിലെ ഫ്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ താൻ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല; രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ
അതേസമയം സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്താനും യുഎസ് ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിനെ പ്രത്യേക ദൂതനായി നിയോഗിച്ച് ഇറാനുമായി ഒരു നയതന്ത്ര നീക്കത്തിനും ട്രംപ് ഒരു വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.