US President Donald Trump: ക്രിസ്ത്യൻ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:35 PM IST
  • സൈനിക നടപടിക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദേശം നൽകി
  • ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു

Nigeria Attack: 'ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കും'; പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നൈജീരിയയിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ട് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: നൈജീരിയയിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ക്രിസ്ത്യൻ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു.

നൈജീരിയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിൻറെ പ്രസ്താവന. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈനിക നടപടിക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

