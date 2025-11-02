Nigeria Attack: 'ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കും'; പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നൈജീരിയയിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ട് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: നൈജീരിയയിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ക്രിസ്ത്യൻ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു.
നൈജീരിയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിൻറെ പ്രസ്താവന. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈനിക നടപടിക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.