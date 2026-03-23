Iran Israel US War: 'ചർച്ച ഫലപ്രദം'; അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനിടെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഇറാനുമായി ഫലപ്രദമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന് 48 മണിക്കൂർ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ നീക്കം.
ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചതായും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ചർച്ചകൾ തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയും വിജയവും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ തുടർന്നുള്ള സൈനിക നടപടികൾ. അതേസമയം, ചർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളോട് ഇറാനോ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ALSO READ: അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടം വീണ് ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി, തങ്ങളുടെ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് അടച്ചിടുമെന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്നും ഇറാനും ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുഎസും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് നിലവിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.