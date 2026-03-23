Iran Israel US War: 'ചർച്ച ഫലപ്രദം'; അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

US President Donald Trump: ഇറാനുമായി ഫലപ്രദമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 23, 2026, 06:27 PM IST
  • ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചു
  • ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയും വിജയവും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ തുടർന്നുള്ള സൈനിക നടപടികൾ

Read Also

  1. Israel-Iran War: ഇസ്രായേലിനെ ഞെട്ടിച്ച് വീണ്ടും ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ ആക്രമണം; 3 മരണം, ട്രംപിന് തിരിച്ചടി?

Trending Photos

Kerala Lottery Result March 22 2026: സമൃദ്ധി.എസ്.എം.47 ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ; ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്, ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Lottery Result March 22 2026: സമൃദ്ധി.എസ്.എം.47 ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ; ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്, ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനിടെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഇറാനുമായി ഫലപ്രദമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന് 48 മണിക്കൂർ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ നീക്കം.

ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചതായും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ചർച്ചകൾ തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയും വിജയവും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ തുടർന്നുള്ള സൈനിക നടപടികൾ. അതേസമയം, ചർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളോട് ഇറാനോ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ALSO READ: അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടം വീണ് ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി, തങ്ങളുടെ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് അടച്ചിടുമെന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്നും ഇറാനും ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുഎസും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് നിലവിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

