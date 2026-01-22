English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Donald Trump: ദാവോസിൽ ട്രംപിന്റെ 'യുടേൺ'; 8 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

Donald Trump: ദാവോസിൽ ട്രംപിന്റെ 'യുടേൺ'; 8 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ നികുതി 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 22, 2026, 08:57 AM IST
  • മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
  • ഗ്രീൻലാൻഡ്, ആർട്ടിക് മേഖല എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവി കരാറിന്റെ ഏകദേശ രൂപരേഖയിൽ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

Read Also

  1. Sunita Williams Retires: 27 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് വിരാമം; സുനിത വില്യംസ് നാസയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

Trending Photos

Ketu Venus Conjunction: 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ
6
Ketu Venus Conjunction
Ketu Venus Conjunction: 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
6
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
9
MERCURY RETROGRADE
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Donald Trump: ദാവോസിൽ ട്രംപിന്റെ 'യുടേൺ'; 8 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

വാഷിങ്ടൺ: ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കത്തെ എതിർത്ത എട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്താനിരുന്ന പ്രത്യേക ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പിന്മാറി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിനിടെ നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായി നടത്തിയ നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ മനംമാറ്റം. ഡെന്മാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, യുകെ, ജർമ്മനി, നെതർലൻഡ്‌സ്, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ഏർപ്പെടുത്താനിരുന്ന 10 ശതമാനം അധിക നികുതിയാണ് ട്രംപ് ഒഴിവാക്കിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഗ്രീൻലാൻഡ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ നികുതി 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഗ്രീൻലാൻഡ്, ആർട്ടിക് മേഖല എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവി കരാറിന്റെ ഏകദേശ രൂപരേഖയിൽ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

Also Read: Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; 1.3 കോടി വില വരുന്ന ആസ്തികൾ മരവിപ്പിച്ച് ഇഡി

ഗ്രീൻലാൻഡ് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഭാ​ഗമായതിനാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ട്രംപ്. എന്നാൽ നിലവിൽ സൈനിക ബലപ്രയോഗം നടത്തില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗ്രീൻലാൻഡിനെ 'മനോഹരമായ ഒരു വലിയ ഐസ് കഷ്ണം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷാ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇവിടം യു.എസിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

US President Donald Trumpgreenlandയുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്​ഗ്രീൻലാൻഡ്

Trending News