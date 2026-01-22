Donald Trump: ദാവോസിൽ ട്രംപിന്റെ 'യുടേൺ'; 8 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

വാഷിങ്ടൺ: ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കത്തെ എതിർത്ത എട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്താനിരുന്ന പ്രത്യേക ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പിന്മാറി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിനിടെ നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായി നടത്തിയ നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ മനംമാറ്റം. ഡെന്മാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, യുകെ, ജർമ്മനി, നെതർലൻഡ്സ്, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ഏർപ്പെടുത്താനിരുന്ന 10 ശതമാനം അധിക നികുതിയാണ് ട്രംപ് ഒഴിവാക്കിയത്.
ഗ്രീൻലാൻഡ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ നികുതി 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഗ്രീൻലാൻഡ്, ആർട്ടിക് മേഖല എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവി കരാറിന്റെ ഏകദേശ രൂപരേഖയിൽ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
ഗ്രീൻലാൻഡ് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ട്രംപ്. എന്നാൽ നിലവിൽ സൈനിക ബലപ്രയോഗം നടത്തില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗ്രീൻലാൻഡിനെ 'മനോഹരമായ ഒരു വലിയ ഐസ് കഷ്ണം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷാ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇവിടം യു.എസിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.
