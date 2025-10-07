Trump imposes 25% Tariffs: മീഡിയം, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കുകൾക്ക് 25% തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

അലുമിനിയം, സ്റ്റീൽ, ചെമ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ട്രംപ് തീരുവ 50 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്ത്യ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:26 AM IST
  • മീഡിയം, ഹെവി ട്രെക്കുകൾക്ക് 25% ഇറക്കുമതി തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്
  • നവംബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ‌ വരും
  • ട്രംപിന്റെ താരീഫ് നയങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം

വാഷിംഗ്‌ടൺ: നവംബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ‌ വരുംവിധം യുഎസിലേക്കുള്ള മീഡിയം, ഹെവി ട്രെക്കുകൾക്ക് 25% ഇറക്കുമതി തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻ നിർമ്മാതാക്കളെ വിദേശ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മീഡിയം, ഹെവി ട്രെക്കുകൾക്ക് തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ട്രംപിന്റെ താരീഫ് നയങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.

മരുന്നുകൾക്ക് 100% തീരുവ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ് ഫർണിച്ചറുകൾ, ബാത്ത്റൂം വാനിറ്റീസ് എന്നിവയുടെ തീരുവ 25% ആയി കൂട്ടുകയും ഇതുവൈകാതെ 50% ആക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാര സംരക്ഷണവാദത്തെ സാമ്പത്തിക അജണ്ടയുടെ പ്രധാന ഘടകമാക്കി മാറ്റിയ ട്രംപ് ആഭ്യന്തര ട്രക്ക് നിർമ്മാതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇതോടെ നവംബർ 1 മുതൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ മീഡിയം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കുകൾക്കും 25 ശതമാനം നിരക്കിൽ തീരുവ ഈർപ്പടുത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ട്രംപിന്റെ ഈ പുതിയ താരിഫ് നീക്കം നിരവധി വിദേശ നിർമ്മാതാക്കളെയും കയറ്റുമതിക്കാരെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കയിലേക്ക് ട്രക്കുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് മികച്ച സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്‌ മെക്സിക്കോ, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, ഫിൻലാൻഡ് എനീ രാജ്യങ്ങൾ.

