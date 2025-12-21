English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  World
  • Ukraine-Russia war: യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക-റഷ്യ മിയാമിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Ukraine-Russia war: യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക-റഷ്യ മിയാമിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

നാല് വർഷമായി തുടരുന്ന യുക്രൈൻ-റഷ്യ യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്താനുള്ള നിർണ്ണായക നീക്കങ്ങളുമായി അമേരിക്കയും റഷ്യയും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:55 PM IST
  • യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ടുവെച്ച 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
  • ചർച്ചകൾ ക്രിയാത്മകമാണെന്നും ഇന്നും ചർച്ച തുടരുമെന്നും കിറിൽ ദിമിത്രീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Ukraine-Russia war: യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക-റഷ്യ മിയാമിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

മിയാമി: നാല് വർഷമായി തുടരുന്ന യുക്രൈൻ-റഷ്യ യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്താനുള്ള നിർണ്ണായക നീക്കങ്ങളുമായി അമേരിക്കയും റഷ്യയും. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെയും പ്രത്യേക പ്രതിനിധികൾ ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ നഗരമായ മിയാമിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കിറിൽ ദിമിത്രീവും ട്രംപിന്റെ പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ ജാറെഡ് കുഷ്‌നറുമാണ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തത്.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ടുവെച്ച 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ചർച്ചകൾ ക്രിയാത്മകമാണെന്നും ഇന്നും ചർച്ച തുടരുമെന്നും കിറിൽ ദിമിത്രീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ചർച്ചകളിൽ ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം അവസാനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 

