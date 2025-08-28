English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Minneapolis school shooting: അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവെയ്പ്; രണ്ട് മരണം, 20 പേ‍ർക്ക് പരിക്ക്

US School Mass Shooting: മിനിയാപോളിസിലെ അനൻസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്കൂളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 28, 2025, 07:33 AM IST
  • പരിക്കേറ്റവരിൽ കൂടുതലും കുട്ടികളാണ്
  • മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്കയെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു

Minneapolis school shooting: അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവെയ്പ്; രണ്ട് മരണം, 20 പേ‍ർക്ക് പരിക്ക്

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവെയ്പ്. രണ്ട് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മിനിയാപോളിസിലെ അനൻസിയേഷൻ കാത്തലിക് സ്കൂളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 8.45ന് ആയിരുന്നു ആക്രമണം.

പരിക്കേറ്റവരിൽ കൂടുതലും കുട്ടികളാണ്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളിൽ ചിലരുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്കയെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

അക്രമി സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കിയതായി മിനിയോപോളിസ് പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. കിൻഡർ​ഗാർട്ടൻ മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

സ്കൂളിന്റെ ജനാലകൾ വഴി അക്രമി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേരെയാണ് അക്രമി വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് വിവരം.

