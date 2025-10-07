US shutdown: യുഎസിൽ സർക്കാർ ഷട്ട്ഡൗൺ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക്, ഷട്ട്ഡൗൺ ഇനിയും നീളും; ധനാനുമതി ബിൽ സെനറ്റിൽ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ സർക്കാർ ഷട്ട്ഡൗൺ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക്. സെനറ്റിൽ ധനാനുമതി ബിൽ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. 52-42 വോട്ടിനാണ് സെനറ്റിൽ ധനാനുമതി ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. ബിൽ പാസ്സാകാൻ നൂറംഗ സെനറ്റിൽ 60 വോട്ടുകൾ ലഭിക്കണം.
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളും ഡെമോക്രാറ്റുകളും തമ്മിൽ പ്രധാന തർക്കം. ഒബാമ കെയർ ഉറപ്പു നൽകുന്ന സബ്സിഡി ഇല്ലാതാകരുത് എന്നതാണ് ഡമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
വരുമാനം കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്നതാണിത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായി ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസിലെ സാമ്പത്തിക അടച്ചുപൂട്ടൽ ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷട്ട്ഡൗൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫെഡറൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്.
പ്രധാന സർക്കാർ സേവനങ്ങളും താളം തെറ്റി. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ജനജീവിതത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനകൾ നേരത്തെ ട്രംപ് നൽകിയിരുന്നു.
