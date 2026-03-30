Iran Warns America: അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും: ഇറാൻ

Iran Israel War Updates: കര ആക്രമണങ്ങളും അധിനിവേശവും നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഇറാൻ സൈന്യം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:17 AM IST
ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇക്കാര്യം ഇറാൻ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: അമേരിക്കയെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ; പരീക്ഷണം കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ

അമേരിക്ക ഇറാന് നേരെ കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ സ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷമായി മാറുമെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ലെഫ്. കേണൽ ഇബ്രാഹിൽ സൊൽഫഘാരി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന് നേരെ അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അതിനായി ആപത്തിനായിരത്തോളം സൈനികരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അയക്കുന്ന ക്രൈം പരിഗണിക്കുകയാണ് എന്ന വർത്തകൾക്കിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.

ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ കളിപ്പാവയാണ് ഡൊണാൾക് ട്രാപ് എന്ന് പരിഹസിച്ച സൊൽഫഘാരി യുഎസ് സൈനികരെ അപകടം പിടിച്ച ചതുപ്പിലേക്കാണ് അയക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു . അമേരിക്കയുടെ ഈ ശ്രമം വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും സൊൽഫഘാരി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎസ് ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്.  ഇപ്പോഴും യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു ശമനവുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

