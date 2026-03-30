Iran Warns America: അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും: ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇക്കാര്യം ഇറാൻ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്ക ഇറാന് നേരെ കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ സ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷമായി മാറുമെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ലെഫ്. കേണൽ ഇബ്രാഹിൽ സൊൽഫഘാരി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന് നേരെ അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അതിനായി ആപത്തിനായിരത്തോളം സൈനികരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അയക്കുന്ന ക്രൈം പരിഗണിക്കുകയാണ് എന്ന വർത്തകൾക്കിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.
ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ കളിപ്പാവയാണ് ഡൊണാൾക് ട്രാപ് എന്ന് പരിഹസിച്ച സൊൽഫഘാരി യുഎസ് സൈനികരെ അപകടം പിടിച്ച ചതുപ്പിലേക്കാണ് അയക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു . അമേരിക്കയുടെ ഈ ശ്രമം വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും സൊൽഫഘാരി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
യുഎസ് ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴും യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു ശമനവുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
