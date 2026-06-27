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US Iran Conflict: ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ തിരിച്ചടി; സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശക്തമായ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം

ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തോടെ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ പുതിയ സൈനിക സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.

Published: Jun 27, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:32 AM IST
US Iran Conflict: ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ തിരിച്ചടി; സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശക്തമായ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം
Image Credit: zee EnglishSource: Bureau

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