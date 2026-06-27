/US Iran Conflict: ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ തിരിച്ചടി; സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശക്തമായ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം

വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച് അമേരിക്ക. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഡ്രോൺ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തീരദേശ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേരെയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം.
ഇറാന് വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തില് ആളപായമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടില്ല. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ വീണ്ടും ആശങ്കയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്ത ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സമാധാന കരാര് പ്രാബല്യത്തിലായതിന് പിന്നാലെ ഹോര്മുസിലെ കപ്പല് ഗതാഗതം ഉള്പ്പടെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും സംഘര്ഷഭരിതമായത്. ഹോര്മൂസിലൂടെ കടന്നുപോയ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആദ്യ ആക്രമണം. നാല് ഡ്രോണുകള് കപ്പലുകള് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നെന്നും ഇതില് മൂന്നെണ്ണവും അമേരിക്കന് സേന പ്രതിരോധിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ഇറാന്റേത് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ലംഘനമാണെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഇറാൻ തള്ളി. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്തെ ദാഹിതിനു തെക്കുകിഴക്കായാണ് കപ്പലിനുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നും കപ്പലിനു കേടുപാടുകളുണ്ടായെന്നും യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ നൽകിയ റൂട്ടിലൂടെ അല്ലാതെ പോയാൽ ഇൻഷുറൻസോ സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടിയോ കിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷിത നാവിക ഇടനാഴി ഇറാൻ അടച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്
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