  US Strikes Venezuela: വെനസ്വേലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നിൽ അമേരിക്കയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Caracas explosions: തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിന് സമീപമുള്ള കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഹിഗരറ്റ് വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് വിവരം.

  വെനസ്വേലയിൽ സുപ്രീംകോടതിക്ക്​ നേരെ ഹെലികോപ്​ടർ ആക്രമണം

കാരക്കാസ്: വെനസ്വേലയിലെ നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദൂറോക്ക് രാജ്യം വിടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ നീക്കമാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിന് സമീപമുള്ള കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഹിഗരറ്റ് വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് സിഎൻഎൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുലർച്ചെ 1.50ഓടെ ആദ്യ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടർ ഓസ്മാരി ഹെർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞു. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ ജനലുകൾ കുലുങ്ങിയതായും നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിമാനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതായും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

ആകാശത്ത് തീജ്വാലകൾ തെളിയുന്നതായി കാണിക്കുന്ന നിരവധി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലാ ഗുയറ പ്രദേശത്തും ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി വെനസ്വേലയിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ സിഐഎയ്ക്ക് വെനസ്വേലയ്ക്കുള്ളിൽ ഇടപെടാൻ ട്രംപ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസും പെന്റഗണും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

