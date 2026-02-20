US Supreme Court: പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ല, 'നികുതി പോരിന്' പൂട്ടിട്ട് സുപ്രീംകോടതി; ട്രംപ് തീരുവ വർധിപ്പിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കി

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നയങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി സുപ്രീം കോടതി വിധി. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികാര നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതികൾ കോടതി റദ്ദാക്കിയതാണ് ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയായത്. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥകളിൽ മാത്രം വിനിയോഗിക്കേണ്ട അധികാരം ട്രംപ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 1977-ലെ ഇന്റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ട് (IEEPA) പ്രകാരം ഇത്തരം ലെവികൾ ചുമത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. ആറിനെതിരെ മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് കോടതി വിധി.
എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായി നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ല. താരിഫ് ചുമത്താനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനല്ല, മറിച്ച് കോൺഗ്രസിനാണ് യുഎസ് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. താരിഫുകളെ ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക, വിദേശ നയ ഉപകരണമായി ട്രംപ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെനന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
