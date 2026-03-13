വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗനിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം തടഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ. കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു അക്രമി. ഇയാളെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ വെടിവച്ച് കൊന്നു. ഡിട്രോയ്റ്റ് നഗരത്തിനടുത്ത് ടെംപിൾ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ സിനഗോഗിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും ഗുരുതര പരിക്കില്ല.
മുൻവശത്തെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെയാണ് അക്രമി വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റിയത്. ഒരാൾ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്രമിയെ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയതായി ഓക്ക്ലാൻഡ് കൗണ്ടി പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വാഹനം ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സുരക്ഷ ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമിയുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ALso Read: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?
എല്ലാവരും സുരക്ഷിതർ...
പന്ത്രണ്ടായിരം അംഗങ്ങളാണ് സിനഗോഗിലുള്ളത്. സിനഗോഗിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ 140 ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സിനഗോഗിലുള്ള എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ജൂതസമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നുമാണ് എഫ്ബിഐ അറിയിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.