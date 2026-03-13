English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • US Synagogue Attack: അമേരിക്കയിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയ അക്രമിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു, വാഹനത്തിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും

US Synagogue Attack: അമേരിക്കയിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയ അക്രമിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു, വാഹനത്തിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും

സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ വാഹനമാണ് അക്രമി സിന​ഗോ​ഗിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 13, 2026, 05:19 AM IST
  • കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു അക്രമി.
  • ഇയാളെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ വെടിവച്ച് കൊന്നു.

US Synagogue Attack: അമേരിക്കയിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയ അക്രമിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു, വാഹനത്തിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗനിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം തടഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ. കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു അക്രമി. ഇയാളെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ വെടിവച്ച് കൊന്നു. ഡിട്രോയ്റ്റ് നഗരത്തിനടുത്ത് ടെംപിൾ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ സിനഗോഗിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും ഗുരുതര പരിക്കില്ല. 

മുൻവശത്തെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെയാണ് അക്രമി വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റിയത്. ഒരാൾ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സുരക്ഷ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ അക്രമിയെ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയതായി ഓക്ക്‌ലാൻഡ് കൗണ്ടി പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വാഹനം ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സുരക്ഷ ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ‌അക്രമിയുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ് സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ALso Read: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?

എല്ലാവരും സുരക്ഷിതർ... 

പന്ത്രണ്ടായിരം അംഗങ്ങളാണ് സിന​ഗോ​ഗിലുള്ളത്. സിനഗോഗിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിൽ 140 ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സിന​ഗോ​ഗിലുള്ള എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ജൂതസമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നുമാണ് എഫ്ബിഐ അറിയിക്കുന്നത്.

