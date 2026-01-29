English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran-US tensions: ആക്രമിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും; അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് ഇറാന്റെ മറുപടി

Iran-US tensions: ആക്രമിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും; അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് ഇറാന്റെ മറുപടി

Iran Warns US: ഏത് തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കമുണ്ടായാലും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:39 AM IST
  • തങ്ങൾ സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും ഇറാൻ
  • ഇറാനെതിരെയുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായി കാണുമെന്നും തിരിച്ചടി ഉടനടി ഉണ്ടാവുമെന്നും ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ടെഹ്റാൻ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ശക്തം. ഏത് തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കമുണ്ടായാലും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, വ്യക്തമായ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് നാവികസേനയുടെ വൻതോതിലുള്ള വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയൊരു സന്നാഹം ഇറാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണെന്നും, ആവശ്യമായി വന്നാൽ വേഗത്തിലും ശക്തമായും ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ആണവായുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇറാൻ ഉടൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻപ് നടന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ മിഡ്‌നൈറ്റ് ഹാമർ' ഇറാന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഇനിയൊരു ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അത് ഇതിലും ഭയാനകമായിരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈറ്റ് ഹൗസ് പിന്നീട് ഈ സന്ദേശം ഔദ്യോഗികമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇറാനിയൻ മിഷൻ ഇതിന് മറുപടിയായി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും അമേരിക്ക നടത്തിയ മുൻകാല യുദ്ധങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ച കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ആൾനാശവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തങ്ങൾ സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അലി ഷംഖാനി, ഇറാനെതിരെയുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായി കാണുമെന്നും ടെൽ അവീവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള തിരിച്ചടി ഉടനടി ഉണ്ടാവുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാന്റെ സായുധ സേന ഏത് നിമിഷവും പ്രതികരിക്കാൻ സജ്ജമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും പറഞ്ഞു.

സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ന്യായമായ കരാറിനെ ഇറാൻ എന്നും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹക്കാൻ ഫിദാൻ വാഷിംഗ്ടണിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ആണവ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. സൈനികമായ ഇടപെടലുകൾ മേഖലയെ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാക്കുമെന്ന് ചൈനയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ഇറാനിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായത്.

പ്രക്ഷോഭകാരികളെ ട്രംപ് പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും, തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്ക സൈനിക കരുത്തുണ്ടെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

