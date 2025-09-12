English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

G7 To Impose Higher Tariff: ഇന്ത്യക്കുമേൽ ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും കൂടുതൽ തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി അമേരിക്ക. യുക്രെയ്‌ൻ-റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഊർജ വരുമാനമാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 11:47 AM IST
  • അമേരിക്കയുമായി ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു
  • ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ ട്രംപിൻ്റെ തീരുവ നിർദ്ദേശം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിരസിച്ചു
  • മരോഷ് സെഫ്‌കോവിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 12-ന് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും

G7 To Impose Higher Tariff: ഇന്ത്യക്കുമേൽ ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും കൂടുതൽ തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി അമേരിക്ക. യുക്രെയ്‌ൻ-റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഊർജ വരുമാനമാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും 50 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യം.  ഇന്ന് നടക്കുന്ന വീഡിയോ മീറ്റിംഗിൽ ജി 7 ധനമന്ത്രിമാരുമായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യും. സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് റഷ്യയെ കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് അമേരിക്ക. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം തീരുവകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ട്രഷറി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

തീരുവ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായി അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 
ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ ട്രംപിൻ്റെ തീരുവ നിർദ്ദേശം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ വ്യാപാര കമ്മീഷണർ മരോഷ് സെഫ്‌കോവിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 12-ന് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. 

