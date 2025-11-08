Visa Restriction: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ വിസ ഇല്ല; പുതിയ വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ വിസക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ഹൃദ്രോഗമോ, പ്രമേഹമോ, അമിത വണ്ണമോ ഉള്ള വിദേശ പൌരന്മാർക്ക് അമേരിക്കൻ വിസ നിഷേധിക്കപ്പെടാം. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. ഇതെ തുടർന്ന്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് വിസയും ഗ്രീൻ കാർഡുകളും നിഷേധിക്കാൻ യുഎസ് വിസ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
സർക്കാർ സഹായത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ അപേക്ഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമാകും വിസക്ക് പരിഗണിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ളവര് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയാല് അവരുടെ ചികിത്സാല ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷകണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ബാധ്യത രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന്റെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ.
