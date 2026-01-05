US Vice President JD Vance: യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം; ഒരാൾ പിടിയിൽ, അന്വേഷണം

വാഷിങ്ടൻ: യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി.വാൻസിന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. വാൻസിന്റെ ഒഹായോയിലുള്ള വസതിക്ക് നേരെയാണ് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.
ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാൻസും കുടുംബവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തിൽ വീടിന്റെ ജനൽപാളികൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.
സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വാൻസിന്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകൾ ഞായറാഴ്ച വരെ അടച്ചിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് വെടിയൊച്ച കേട്ടതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്. അതേസമയം ആക്രമണത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വെനസ്വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാൻസിന് വധഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
