No Agreement With Iran: ചർച്ച പരാജയം? അമേരിക്കയുടെ നിബന്ധനകൾ ഇറാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ജെ ഡി വാൻസ്

ഇസ്ലാമാബാദ്: അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ച പരാജയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചർച്ചയിൽ അമേരിക്കയുടെ നിബന്ധനകൾ ഇറാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസ് അറിയിച്ചു.
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച പാകിസ്ഥാനോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം വാൻസ് പറഞ്ഞത്. ചർച്ചയില് സംഭവിച്ച പോരായ്മകള് പാകിസ്ഥാൻ കാരണമല്ലെന്നും അവര് ഞങ്ങളെ നന്നായി സഹായിച്ചുവെന്നും. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നികത്താനും കരാറിലെത്താനും പാകിസ്ഥാൻ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 21 മണിക്കൂർ ഇറാനുമായി ഗൗരവമായ പല ചര്ച്ചകളും നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു കരാറിലെത്താന് സാധിച്ചില്ലെന്നും ഇത് അമേരിക്കയേക്കാള് ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് മോശം വാര്ത്തയാണെന്നും വാന്സ് പറഞ്ഞു.
ഒരു കരാറിലെത്താതെയാണ് തങ്ങള് മടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വാന്സ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളില് ഇറാനെ ഉള്ക്കൊള്ളുമെന്നും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളില് ഉള്ക്കൊള്ളില്ലെന്നും തങ്ങള് കൃത്യമായി പറഞ്ഞെന്നും അത് വ്യക്തമാക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്നും എന്നാല് ഇറാന് അമേരിക്കയുടെ നിബന്ധനകള് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും വാന്സ് വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും ഇറാന് ആണവായുധം തേടില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാന്സ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നുവെന്നും ഈ ചര്ച്ചയില് തങ്ങള് കൈവരിച്ച നേട്ടം അ താണെന്നും വാന്സ് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.