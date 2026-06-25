/Venezuela Earthquake: വെനസ്വേലയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

കാരക്കാസ്: വെനസ്വേലയില് ശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനം. ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ റിക്ടര് സ്കെയിലില് 7.1, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. തുടര്ച്ചയായുണ്ടായ ഭൂചനലത്തില് തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസില് വന് നാശനഷ്ടമാണുണ്ടായത്.
നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള് തകര്ന്നിട്ടുണ്ട്. നൂറിലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുകയാണ്. കരീബിയന് മേഖലയില് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | An earthquake of magnitude 6.8 on the Richter scale occured in Venezuela: National Centre for Seismology— ANI (@ANI) June 25, 2026
A strong earthquake struck west of Venezuela's capital, damaging buildings in Caracas, the capital of Venezuela
(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/6l7s2vM32N
പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു ആദ്യ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. പ്രഭവ കേന്ദ്രം മെറൊണിന് സമീപം മോണ്ടാല്ബണിനടുത്തായിരുന്നു. ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്ററോളം ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സെക്കന്റുകള്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. മൊറേണിന് ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റര് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയാണ് രണ്ടാം ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. വെനസ്വേലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. അയല്രാജ്യമായ കൊളംബിയയിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
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