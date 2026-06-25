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Venezuela Earthquake: വെനസ്വേലയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

Venezuela Earthquake: യുഎസ് ജിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം 7.1 തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:45 AM IST
Venezuela Earthquake: വെനസ്വേലയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
Image Credit: zee news englishSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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വെനസ്വേലയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
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