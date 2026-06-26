വെനസ്വേല: വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ മരണം 235 ആയി. 4,300ൽ അധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരോഗ്യ മന്ത്രി കാർലോസ് അൽവാരാഡോ ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഇനിയും നിരവധി പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാൻ സാദ്യതയുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് 7.2, 7.5 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചത്. വെനസ്വേലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇന്നലെയുണ്ടായത്.
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