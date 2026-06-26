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Venezuela Earthquakes: വെനസ്വേലയെ നടുക്കിയ ഇരട്ടഭൂകമ്പം; മരണം 235, നാലായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ മരണം 235 ആയി. 4,300ൽ അധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരോഗ്യ മന്ത്രി കാർലോസ് അൽവാരാഡോ ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഇനിയും നിരവധി പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാൻ സാദ്യതയുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:53 AM IST
Venezuela Earthquakes: വെനസ്വേലയെ നടുക്കിയ ഇരട്ടഭൂകമ്പം; മരണം 235, നാലായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു
Image Credit: earthquake | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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വെനസ്വേലയെ നടുക്കിയ ഇരട്ടഭൂകമ്പം; മരണം 235, നാലായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്
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