/Venezuela Earthquake: ഭൂകമ്പത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ വെനസ്വേല; മരണ സംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം കടന്നേക്കും, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യം

വെനസ്വേലയിൽ ശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. 32 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 700 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 , 7.5 തീവ്രതയുള്ള ഇരട്ട ഭൂചലനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പല കെട്ടിടങ്ങളും നിലംപരിശായി.
യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ (യുഎസ്ജിഎസ്) പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിൽ 10,000 മുതൽ 1,00,000 വരെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കുറഞ്ഞത് 20 തുടർചലനങ്ങളെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റോഡ്രിഗസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ആശുപത്രികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും റോഡ്രിഗസ് നിർദേശിച്ചു.
Venezuela declares state of emergency after powerful earthquakes; Acting President Rodriguez confirms fatalities— ANI Digital (@ani_digital) June 25, 2026
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രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമായ സൈമൺ ബൊളിവർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. നിലവിൽ വിമാനത്താവളം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വെനസ്വേലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥപനങ്ങൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ക്ലാസുകൾ റദ്ദാക്കി.
ആദ്യത്തെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത 7.1 ആയിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചത്. പിന്നീടാണ് ഇത് 7.2 ആണെന്ന് തിരുത്തിയത്. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം കരീബിയൻ തീരത്ത്, കാരക്കാസിന് പടിഞ്ഞാറ് 168 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൊറോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗമാണ്.
ഒരു മിനിറ്റിനുശേഷമാണ് 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ അതിലും വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. രണ്ടാമത്തെ ഭൂകമ്പം 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലായിരുന്നു. മൊറോണിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 16 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 20 തുടർചലനങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തിനിടെ വെനിസ്വേലയെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഭൂചലനങ്ങളുണ്ടായത്.
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