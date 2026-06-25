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Venezuela Earthquake: ഭൂകമ്പത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ വെനസ്വേല; മരണ സംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം കടന്നേക്കും, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യം

Venezuela Earthquake: വെനസ്വേലയിൽ ശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ 32 ആയി 700 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:22 PM IST
Venezuela Earthquake: ഭൂകമ്പത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ വെനസ്വേല; മരണ സംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം കടന്നേക്കും, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യം
Image Credit: Venezuela | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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