Venezuela Crisis: വെനസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം; യുഎസ് നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ പിടികൂടിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലും സംഘർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യ അതീവ ജാഗ്രത പ്രകടിപ്പിച്ചു.
വെനസ്വേലയിലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്.
ALSO READ: നിക്കോളാസ് മദൂറോയെയും പത്നിയെയും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു; വെനസ്വേലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി ഡെൽസി
സംഘർഷഭരിതമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെനസ്വേലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി പൗരന്മാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.