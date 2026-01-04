English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Venezuela Crisis: വെനസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം; യുഎസ് നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ

Venezuela Crisis: വെനസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം; യുഎസ് നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ

Nicolas Maduro Captured By US Military: വെനസ്വേലയിലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 4, 2026, 08:23 PM IST
  • നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പരിഹരിക്കണം
  • ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി പൗരന്മാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി

Read Also

  1. Maduro In Custody At New York: നിക്കോളാസ് മദൂറോയെയും പത്നിയെയും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു; വെനസ്വേലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി ഡെൽസി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
6
Rahu Transit 2026
Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
5
Lottery Result
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
Venezuela Crisis: വെനസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം; യുഎസ് നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ പിടികൂടിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലും സംഘർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യ അതീവ ജാഗ്രത പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

വെനസ്വേലയിലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്.

ALSO READ: നിക്കോളാസ് മദൂറോയെയും പത്നിയെയും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു; വെനസ്വേലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി ഡെൽസി

സംഘർഷഭരിതമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെനസ്വേലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി പൗരന്മാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Venezuela CrisisNicolas maduro

Trending News