Venezuela US Tensions: വെനസ്വേല അമേരിക്ക ഭരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; മഡൂറോയെ ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു, വിചാരണ നേരിടും, ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ

ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായ വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു. യുഎസ് ലഹരിവിരുദ്ധ സേനയുടെ താവളത്തിൽ വെച്ച് മഡൂറോയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. തുടർന്ന് യുഎസ് കോടതിയിൽ മഡൂറോ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും. മഡൂറോയുടെ അഭാവത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് രാജ്യത്തിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, വെനിസ്വേലയിലെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിൽ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.
ബന്ധിയാക്കിയ വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻറ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയുടെ ചിത്രം ട്രംപ് നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. യുഎസ് നാവികസേനാ കപ്പലിൽ മഡൂറോയെ കണ്ണുകെട്ടിയ നിലയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നത്. മഡൂറോയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസും അമേരിക്കയിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
സൈനിക ഇടപെടലിൽ തന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, കൃത്യമായ അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് വരെ വെനസ്വേല അമേരിക്കയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഡൂറോ ഒരു ഏകാധിപതിയാണെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ വെനിസ്വേലയിൽ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകും. വെനസ്വേലയിൽ ആർക്കും മഡൂറോയുടെ ഗതി തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
വെനസ്വേലൻ തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മഡൂറോയെ പിടികൂടിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. മേഖലയിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നടത്തിവരുന്ന "ലഹരിവിരുദ്ധ" സൈനിക നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കമെന്നാണ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്.
