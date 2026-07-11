/വിയറ്റ്നാമിൽ ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ സഞ്ചരിച്ച സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞു; 15 മരണം, ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് 32 യാത്രക്കാർ

ഫൂ ക്വോക്ക്: വിയറ്റ്നാമിലെ ഫൂ ക്വോക്ക് ദ്വീപിന് സമീപം ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തിൽ 15ഓളെ പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മിൻ ഹുയ് ഫൂ ക്വോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ടൂറിസം കമ്പനി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ബോട്ടായ മേ റൂട്ട് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. എൻഗോയ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് അൻ തോയ് തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. യാത്ര തിരിച്ച് ഏകദേശം 400 മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ബോട്ട് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.