Russia - Ukraine War: റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തീരുന്നു; നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം, യുഎസ് ഇടപെടലിന് നന്ദി അറിയിച്ച് പുട്ടിൻ

ഇരു രാജ്യങ്ങളും മൂന്ന് ദിവസത്തേയ്ക്ക് വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 08:00 AM IST
  • നാല് വർഷത്തിലേറെയായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പോരാട്ടമാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
  • യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പുടിൻ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.

മോസ്കോ: റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ. നാല് വർഷത്തിലേറെയായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പോരാട്ടമാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പുടിൻ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും മൂന്ന് ദിവസത്തേയ്ക്ക് വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും യുദ്ധത്തടവുകാരെ കൈമാറണം എന്നുമുള്ള ട്രംപിന്റെ നിർദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതായി പുടിൻ പ്രതികരിച്ചത്. ട്രംപ് നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ചുള്ള യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് യുക്രെയ്ന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് റഷ്യയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ നിർദേശത്തിന് യുക്രെയ്ൻ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർദേശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. 

മേയ് 9 മുതൽ 11 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദേശം. 1000 യുദ്ധത്തടവുകാരെയാണ് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും പരസ്പരം കൈമാറേണ്ടത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Russia-Ukraine WarVladimir Putinറഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധംവ്ലാദിമിർ പുടിൻ

