Strait Of Hormuz: ഹോർമുസിൽ ഉപരോധം ശക്തമാക്കി ‍ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്; 16 യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ചു

Warships In Middle East: അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഇറാന്റെ ഏതൊരു യുദ്ധക്കപ്പലിനെയും തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 15, 2026, 08:28 AM IST
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഉപരോധം ശക്തമാക്കി ഇറാനെതിരെ സൈനിക സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നതിനിടെ, അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഇറാന്റെ ഏതൊരു യുദ്ധക്കപ്പലിനെയും തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനാറോളം യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അണിനിരത്തിയാണ് അമേരിക്ക ഈ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടി അപകടകരമാണെന്ന് ചൈന പ്രതികരിച്ചു. ഉപരോധത്തിന്റെ പേരിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: യുഎസിന്റെ നാവിക ഉപരോധത്തെ വകവയ്ക്കാതെ ചൈനീസ് കപ്പൽ; ഹോർമുസ് കടന്ന് ചൈനീസ് ടാങ്ക‍ർ

ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഷി ചിൻപിങ് മുന്നോട്ടുവെച്ചു. സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും 'പീസ് ഗൾഫ്' അടക്കമുള്ള മൂന്ന് ചരക്ക് കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കപ്പലുകൾ അല്ലാത്തതിനാലാണ് അമേരിക്ക ഇവയെ തടയാതിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഉപരോധം ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.

ഹോർമുസ് അടച്ചിടുന്നത് ലോകമെമ്പാടും രൂക്ഷമായ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്കും വളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് ഐഎംഎഫും ലോകബാങ്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച പാരിസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. അതേസമയം, തങ്ങൾക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതിന് സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ജോർദാൻ, ബഹ്‌റൈൻ, ഖത്തർ എന്നീ അഞ്ച് അയൽരാജ്യങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇറാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സമീപിച്ചു.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

