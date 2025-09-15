English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

China on Tariff: സമാധാന ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയുടെ മറുപടി

റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടരുന്നതിനാൽ ചൈനയ്ക്ക് കൂടുതൽ തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ചൈനയുടെ പ്രതികരണം

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:51 PM IST
  • സമാധാന ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം
  • വാങ് യി സ്ലോവേനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ടാഞ്ച ഫാനനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാകക്കിയത്

China on Tariff: സമാധാന ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയുടെ മറുപടി

റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജി7 രാജ്യങ്ങളോടും നാറ്റോ അംഗങ്ങളോടും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനു മറുപടി നൽകി ചൈന രംഗത്ത്. യുദ്ധങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, സമാധാന ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും, പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ചൈന അറിയിച്ചു.

ALSO READ: ഇന്ത്യക്കുമേൽ ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

ശനിയാഴ്ച ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായ വാങ് യി സ്ലോവേനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ടാഞ്ച ഫാനനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാകക്കിയത്.
"ചൈന യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ, അവയ്ക്ക് ആസൂത്രണം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സമാധാന ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം" എന്ന് വാങ് യി പറഞ്ഞു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തടയാനും, ചൈനയ്ക്ക് 50 മുതൽ 100 ​​ശതമാനം വരെ തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നാറ്റോ, ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം. സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് റഷ്യയെ കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ നടപടി ആവശ്യമാണെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വാദം.

DoanaldtrumptariffChinaNATOG7 Countries

