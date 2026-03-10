English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • IRGC warns US and Israel:യുദ്ധം എപ്പോള്‍ തീര്‍ക്കണമെന്ന് ഇറാൻ തീരുമാനിക്കും, അമേരിക്കയല്ല; പ്രതികരണവുമായി ഐആർജിസി

IRGC warns US and Israel:യുദ്ധം എപ്പോള്‍ തീര്‍ക്കണമെന്ന് ഇറാൻ തീരുമാനിക്കും, അമേരിക്കയല്ല; പ്രതികരണവുമായി ഐആർജിസി

യുദ്ധം പൂർണ്ണം എന്ന ട്രംപിന്റെ വാദം നിരസിച്ച് ഇറാന്റെ ഐആർജിസി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 10, 2026, 10:28 AM IST
  • യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക ഇറാൻ ആണെന്നും അമേരിക്ക അല്ലെന്നും പ്രതികരിച്ച് ഐആർജിസി

ടെഹ്‌റാൻ: യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക ഇറാൻ ആണെന്നും അമേരിക്ക അല്ലെന്നും പ്രതികരിച്ച് ഐആർജിസി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്പസ് രംഗത്തെത്തിയത്.

Also Read: ഗണേഷ്കുമാർ പുറത്തേക്ക്? കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് സിപിഐഎം; രാജിവെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും

ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഐആര്‍ജിസി വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയര്‍ ജനറല്‍ അലി മുഹമ്മദ് നൈനി പറഞ്ഞത് ഈ മേഖലയുടെ ഭാവി അമേരിക്കക്കാരുടെ കൈകളിലല്ല മറിച്ച് ഇറാനിയൻ സായുധ സേനയുടെ കൈകളിലാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാത്രമല്ല യുഎസും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ പോലും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ടെഹ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ഖമനേയിയുടെ പിൻഗാമിയായി മകൻ; മുജ്‌തബ ഖമനേയി ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ്

മാത്രമല്ല യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഖരത്തെ അമേരിക്ക തകർത്തുവെന്ന ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം നൈനി നിഷേധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൂടാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതല്‍ പ്രൊജക്ടൈലുകള്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു ടണ്ണിലധികം ഭാരമുള്ള വാര്‍ഹെഡുകള്‍ പോലും ഇതിലുണ്ടെന്നും നൈനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

