ടെഹ്റാൻ: യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക ഇറാൻ ആണെന്നും അമേരിക്ക അല്ലെന്നും പ്രതികരിച്ച് ഐആർജിസി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്പസ് രംഗത്തെത്തിയത്.
ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഐആര്ജിസി വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയര് ജനറല് അലി മുഹമ്മദ് നൈനി പറഞ്ഞത് ഈ മേഖലയുടെ ഭാവി അമേരിക്കക്കാരുടെ കൈകളിലല്ല മറിച്ച് ഇറാനിയൻ സായുധ സേനയുടെ കൈകളിലാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാത്രമല്ല യുഎസും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ പോലും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ടെഹ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മാത്രമല്ല യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഖരത്തെ അമേരിക്ക തകർത്തുവെന്ന ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം നൈനി നിഷേധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൂടാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതല് പ്രൊജക്ടൈലുകള് പ്രയോഗിക്കാന് ഇപ്പോള് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു ടണ്ണിലധികം ഭാരമുള്ള വാര്ഹെഡുകള് പോലും ഇതിലുണ്ടെന്നും നൈനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
