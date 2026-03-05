Iran Cluster Bomb Attack: ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണം; ഇസ്രയേലിൽ നാശം വിതച്ച് ഇറാൻ, ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും സഹായം ലഭിച്ചതായി സംശയിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ടെൽ അവീവ്: ഇറാൻ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് വാർഹെഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം മാരകായുധങ്ങൾ (Cluster Bomb Attack In Israel) രാജ്യത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുന്നതായാണ് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കിലോമീറ്ററുകളോളം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈലുകൾ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പിളരുകയും ഏകദേശം 2.5 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള 20 ചെറിയ ബോംബുകളായി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചിതറി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളിലും 2025 ജൂണിലെ യുദ്ധത്തിലും ഇറാൻ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ALSO READ: ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണ രീതിയുമായി യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം; മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക ലക്ഷ്യം, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ
ഇറാനു പുറമെ യെമനിലെ ഹൂതികളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇത്തരം ക്ലസ്റ്റർ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരിടത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഒരേസമയം സ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ നിലവിലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയേക്കുമെന്ന് സൈനിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇറാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അത്യാധുനിക സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവരിച്ചത് എന്നതിൽ ഇസ്രയേലിനും യുഎസിനും കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതിനുപിന്നിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ ലഭിച്ച സഹായം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ സംശയം.
ഫെബ്രുവരി 28 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ബോംബ് അവശിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൈന്യം ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ALSO READ: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം; സൈനിക-സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം? ഇസ്രായേൽ വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ അഞ്ചോളം ക്ലസ്റ്റർ മിസൈലുകൾ ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ചതായും, ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചൊവ്വാഴ്ച ഇസ്രായേലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പതിച്ച് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.