  • Iran Cluster Bomb Attack: ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണം; ഇസ്രയേലിൽ നാശം വിതച്ച് ഇറാൻ, ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും സഹായം ലഭിച്ചതായി സംശയിച്ച് ഇസ്രയേൽ

Iran Cluster Bomb Attack: ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണം; ഇസ്രയേലിൽ നാശം വിതച്ച് ഇറാൻ, ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും സഹായം ലഭിച്ചതായി സംശയിച്ച് ഇസ്രയേൽ

Iran Israel War Updates: ഇറാന് പുറമേ യെമനിലെ ഹൂതികളും ഇസ്രയേലിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലസ്റ്റർ മിസൈലുകൾ പ്രയോ​ഗിച്ചതായി സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 5, 2026, 12:06 PM IST
  • ഇറാന് ഇത്തരം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഇസ്രയേലിനും യുഎസിനും ആശങ്കയുണ്ട്
  • റഷ്യയിൽ നിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ ഇറാന് സഹായം ലഭിച്ചോയെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സംശയിക്കുന്നത്

  Iran Strikes On Gulf Countries: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ യുഎഇ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

Iran Cluster Bomb Attack: ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണം; ഇസ്രയേലിൽ നാശം വിതച്ച് ഇറാൻ, ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും സഹായം ലഭിച്ചതായി സംശയിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ടെൽ അവീവ്: ഇറാൻ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് വാർഹെഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം മാരകായുധങ്ങൾ (Cluster Bomb Attack In Israel) രാജ്യത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുന്നതായാണ് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

കിലോമീറ്ററുകളോളം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈലുകൾ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പിളരുകയും ഏകദേശം 2.5 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള 20 ചെറിയ ബോംബുകളായി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചിതറി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളിലും 2025 ജൂണിലെ യുദ്ധത്തിലും ഇറാൻ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ALSO READ: ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണ രീതിയുമായി യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം; മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക ലക്ഷ്യം, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ

ഇറാനു പുറമെ യെമനിലെ ഹൂതികളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇത്തരം ക്ലസ്റ്റർ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരിടത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഒരേസമയം സ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ നിലവിലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയേക്കുമെന്ന് സൈനിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇറാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അത്യാധുനിക സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവരിച്ചത് എന്നതിൽ ഇസ്രയേലിനും യുഎസിനും കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതിനുപിന്നിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ ലഭിച്ച സഹായം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ സംശയം.

ഫെബ്രുവരി 28 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ബോംബ് അവശിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൈന്യം ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ:  ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം; സൈനിക-സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം? ഇസ്രായേൽ വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ അഞ്ചോളം ക്ലസ്റ്റർ മിസൈലുകൾ ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ചതായും, ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചൊവ്വാഴ്ച ഇസ്രായേലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പതിച്ച് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.

