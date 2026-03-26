അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് വകഭേദമായ ബിഎ.3.2 (BA.3.2) പടരുകയാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 70ലധികം മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സംഭവിച്ചതാണ് പുതിയ വകഭേദമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 'സിക്കാഡ' എന്നാണ് ഈ വകഭേദത്തിനെ വിളിക്കുന്നത്.
2024 നവംബറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ശ്വസന സാമ്പിളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സംഭവിച്ച് വന്ന വകഭേദമായതിനാൽ നിലവിലുള്ള വാക്സിനുകൾ ഈ വേരിയന്റിനെ തടയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. മറ്റു വകഭേദങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ശ്വസനത്തിലൂടെയും സ്രവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഈ വകഭേദവും പടരുക. എന്നാൽ, പകർച്ച വ്യാപനശേഷി കുറവാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
എന്താണ് ബിഎ.3.2 (BA.3.2)?
സാർസ്- കോവ്-2 (SARS-CoV-2) ന്റെ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒമൈക്രോൺ ഉപവകഭേദമാണ് സക്കാഡ. 2024 ജനുവരി മുതൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പടര്ന്ന JN.1ൽ നിന്ന് (LP.8.1 ഉം XFG ഉം ഉൾപ്പെടെ) ജനിതകമായി വ്യത്യസ്തമാണിത്. യുഎസിൽ ഇതുവരെ 4 യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് എടുത്ത മൂക്കിലെ സ്രവ പരിശോധനയിലും അഞ്ച് രോഗികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്ലിനിക്കൽ സാമ്പിളുകളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വിമാന മലിനജല സാമ്പിളുകളിലും 20ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത 132 മലിനജല സാമ്പിളുകളിലും ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഡിഎസ് റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
സാധാരണ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം കടുത്ത തൊണ്ടവേദനയും ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാകാമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മൂക്കൊലിപ്പ്, നിരന്തരമായ ചുമ, പനി, വിറയൽ, രുചിയോ മണമോ നഷ്ടപ്പെടൽ, ക്ഷീണം, പേശിവേദന, ശരീരവേദന, തലവേദന, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, ശ്വാസതടസ്സം, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
ഏതൊക്കെ യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇവ പടരുന്നത്?
കാലിഫോർണിയ, കണക്റ്റിക്കട്ട്, ഫ്ലോറിഡ, ഹവായ്, ഇഡാഹോ, ഇല്ലിനോയിസ്, മെയ്ൻ, മേരിലാൻഡ്, മസാച്യുസെറ്റ്സ്, മിസോറി, ന്യൂ ഹാംഷെയർ, ന്യൂജേഴ്സി, നെവാഡ, ന്യൂയോർക്ക്, പെൻസിൽവാനിയ, റോഡ് ഐലൻഡ്, സൗത്ത് കരോലിന, ടെക്സസ്, യൂട്ടാ, വെർമോണ്ട്, വിർജീനിയ, വ്യോമിംഗ്, ലൂസിയാന, മിഷിഗൺ, ഒഹായോ എന്നീ യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ BA.3.2 കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
