English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Doomsday Missile: ഡൂംസ്ഡേ മിനിറ്റ്മാൻ III പരീക്ഷിച്ച് യുഎസ്; ഹിരോഷിമയിൽ യുഎസ് പ്രയോ​ഗിച്ച ആറ്റംബോംബിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് പ്രഹരശേഷി?

Doomsday Missile: ഡൂംസ്ഡേ മിനിറ്റ്മാൻ III പരീക്ഷിച്ച് യുഎസ്; ഹിരോഷിമയിൽ യുഎസ് പ്രയോ​ഗിച്ച ആറ്റംബോംബിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് പ്രഹരശേഷി?

US Tested Doomsday Minuteman III Missile: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പരീക്ഷണം ആ​ഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 5, 2026, 12:46 PM IST
  • ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മിനിറ്റ്‌മാൻ III
  • ഭൂമിക്കടിയിലെ ബങ്കറുകളിൽ അതീവ സുരക്ഷിതമായാണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Iran Israel conflict: 'മുസ്ലിംരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഒന്നിക്കണം'; അവർക്ക് ഇറാനെ തോൽപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും ഖമേനി

Trending Photos

Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
9
Gold price today
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
Kerala SS-509 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS-509 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Shani Nakshatra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി ജോലിയിലും ബിസിനസിലും അഭിവൃദ്ധി!
9
Shani Gochar
Shani Nakshatra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി ജോലിയിലും ബിസിനസിലും അഭിവൃദ്ധി!
Doomsday Missile: ഡൂംസ്ഡേ മിനിറ്റ്മാൻ III പരീക്ഷിച്ച് യുഎസ്; ഹിരോഷിമയിൽ യുഎസ് പ്രയോ​ഗിച്ച ആറ്റംബോംബിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് പ്രഹരശേഷി?

വാഷിങ്ടൺ: മാർച്ച് മൂന്നിന് കാലിഫോർണിയയിലെ വാൻഡൻബെർഗ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്ന് മിനിറ്റ്‌മാൻ III (Minuteman III) എന്ന ആണവവാഹക ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ അമേരിക്ക വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന ഈ പരീക്ഷണം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

എന്താണ് മിനിറ്റ്‌മാൻ III മിസൈൽ?

ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (ICBM) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മിനിറ്റ്‌മാൻ III. 1950-കളിൽ ബോയിംഗ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആയുധം, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും ആണവമുനകൾ എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഭൂമിക്കടിയിലെ ബങ്കറുകളിൽ (സിലോ) അതീവ സുരക്ഷിതമായാണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ALSO READ: ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണം; ഇസ്രയേലിൽ നാശം വിതച്ച് ഇറാൻ, ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും സഹായം ലഭിച്ചതായി സംശയിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ഈ മിസൈലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

വേഗത: മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 28,400 കിലോമീറ്റർ (മാക് 23)

പരിധി: 9,600 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും

നിയന്ത്രണം: ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേസമയം താക്കോൽ തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവില്ല. നിലവിൽ മൊണ്ടാന, വ്യോമിംഗ്, നോർത്ത് ഡക്കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 400 മിസൈലുകൾ അമേരിക്ക ഏത് നിമിഷവും വിക്ഷേപിക്കാൻ സജ്ജമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 'ഡൂംസ്‌ഡേ' മിസൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?

മിസൈലിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണ രീതിയാണ് 'ഡൂംസ്‌ഡേ' (ലോകാവസാനം) എന്ന പേരിന് കാരണം. യുഎസ് നേവിയുടെ E-6B എന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഈ വിമാനത്തെയാണ് 'ഡൂംസ്‌ഡേ പ്ലെയിൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ആണവയുദ്ധമുണ്ടാകുകയും ഭൂമിയിലെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്താലും, ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തിലിരുന്ന് അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിന് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉത്തരവിടാനാകും. ശത്രുരാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന 'ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്ററൻസ്' (Nuclear Deterrence) തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

ALSO READ: ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണ രീതിയുമായി യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം; മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക ലക്ഷ്യം, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ

ഈ മിസൈൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

വിക്ഷേപണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിസൈൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ പാളികളിലേക്ക് കുതിക്കും. ബഹിരാകാശത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയ ശേഷം ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇത് അതിവേഗം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. 30 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ, പ്രതിരോധിക്കാൻ ശത്രുരാജ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കില്ല. ഇതിന്റെ സ്ഫോടനം ഒരു നഗരത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.

ആണവ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വായുവിലേക്ക് ഉയരുന്ന കരിയും പുകയും സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുകയും ഭൂമിയിൽ അതിശൈത്യം ഉണ്ടാക്കും. ഇതിനെയാണ് 'ന്യൂക്ലിയർ വിന്റർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കൃഷി നശിപ്പിക്കാനും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനും കാരണമായേക്കാം.

1970-കൾ മുതൽ സേവനത്തിലുള്ള മിനിറ്റ്‌മാൻ III മിസൈലുകൾ 2030-ഓടെ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മിസൈലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ താമസം കാരണം 2050 വരെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകം സംഘർഷഭരിതമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Doomsday Missile

Trending News