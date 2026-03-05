വാഷിങ്ടൺ: മാർച്ച് മൂന്നിന് കാലിഫോർണിയയിലെ വാൻഡൻബെർഗ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്ന് മിനിറ്റ്മാൻ III (Minuteman III) എന്ന ആണവവാഹക ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ അമേരിക്ക വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന ഈ പരീക്ഷണം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് മിനിറ്റ്മാൻ III മിസൈൽ?
ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (ICBM) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മിനിറ്റ്മാൻ III. 1950-കളിൽ ബോയിംഗ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആയുധം, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും ആണവമുനകൾ എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഭൂമിക്കടിയിലെ ബങ്കറുകളിൽ (സിലോ) അതീവ സുരക്ഷിതമായാണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
ഈ മിസൈലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
വേഗത: മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 28,400 കിലോമീറ്റർ (മാക് 23)
പരിധി: 9,600 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും
നിയന്ത്രണം: ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേസമയം താക്കോൽ തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവില്ല. നിലവിൽ മൊണ്ടാന, വ്യോമിംഗ്, നോർത്ത് ഡക്കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 400 മിസൈലുകൾ അമേരിക്ക ഏത് നിമിഷവും വിക്ഷേപിക്കാൻ സജ്ജമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 'ഡൂംസ്ഡേ' മിസൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?
മിസൈലിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണ രീതിയാണ് 'ഡൂംസ്ഡേ' (ലോകാവസാനം) എന്ന പേരിന് കാരണം. യുഎസ് നേവിയുടെ E-6B എന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഈ വിമാനത്തെയാണ് 'ഡൂംസ്ഡേ പ്ലെയിൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ആണവയുദ്ധമുണ്ടാകുകയും ഭൂമിയിലെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്താലും, ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തിലിരുന്ന് അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിന് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉത്തരവിടാനാകും. ശത്രുരാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന 'ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്ററൻസ്' (Nuclear Deterrence) തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.
ഈ മിസൈൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
വിക്ഷേപണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിസൈൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ പാളികളിലേക്ക് കുതിക്കും. ബഹിരാകാശത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയ ശേഷം ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇത് അതിവേഗം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. 30 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ, പ്രതിരോധിക്കാൻ ശത്രുരാജ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കില്ല. ഇതിന്റെ സ്ഫോടനം ഒരു നഗരത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.
ആണവ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വായുവിലേക്ക് ഉയരുന്ന കരിയും പുകയും സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുകയും ഭൂമിയിൽ അതിശൈത്യം ഉണ്ടാക്കും. ഇതിനെയാണ് 'ന്യൂക്ലിയർ വിന്റർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കൃഷി നശിപ്പിക്കാനും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനും കാരണമായേക്കാം.
1970-കൾ മുതൽ സേവനത്തിലുള്ള മിനിറ്റ്മാൻ III മിസൈലുകൾ 2030-ഓടെ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മിസൈലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ താമസം കാരണം 2050 വരെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകം സംഘർഷഭരിതമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.
