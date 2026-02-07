Jeffrey Epstein: ലൈംഗികചൂഷണം മാത്രമല്ല നരഭോജനവുമോ? ആരാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ? എന്താണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്?

Jeffrey Epstein: ശതകോടീശ്വരനായി വളർന്ന് ഒടുവിൽ ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയായി മൺമറഞ്ഞ അമേരിക്കയിലെ ഒരു വിവാദ വ്യവസായിയാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ (Jeffrey Epstein). കോടീശ്വരന്മാർക്കായി വിരുന്നുകളും നിശാപാർട്ടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന എപ്സ്റ്റീൻ പിന്നീട് സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ബിസിനസുകാരുടെയും ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ കടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിനായിരുന്നു അഴിക്കുള്ളിലായത്.
2008 ൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികത്തൊഴിലിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതോടെയാണ് എപ്സ്റ്റീന്റെ ആദ്യ അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റിലായി പതിമൂന്നാം നാൾ ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ശേഷം 2019 ജൂലൈയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് വീണ്ടും അകത്താവുകയും തൊട്ടടുത്ത മാസം ജയിലറയിൽ മരിച്ചു വീഴുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രചാരണമാണ് ലോകത്തെയാകെ പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളായ ബാല ലൈംഗികചൂഷണവും മനുഷ്യക്കടത്തും അല്ലാതെ ഇയാൾ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ പ്രചാരണം. അമേരിക്കൻ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട എപ്സ്റ്റീൻ രേഖകളിൽ ആറിടത്ത് കാനിബാലിസം എന്ന പരാമർശം വന്നതോടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. വിഷയം ആധികാരികമായി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സാക്ഷികളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ചില കുട്ടികളുടെ പഴയ വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തു വന്ന ഫയലുകളിൽ നിന്നും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയും സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ തലവനുമായിരുന്നു ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ എന്നാണ്.
പുറത്തുവന്ന ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഇമെയിലുകൾ എന്നിവയിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരും ഭരണകര്ത്താക്കളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിനോദരംഗത്തു നിന്നുള്ളവരും എപ്സ്റ്റീന്റെ ക്ലയന്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്നും ഫയലുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. എപ്സ്റ്റീൻ രേഖകളിൽ നരഭോജനം, നരബലി എന്നിവയുമുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പ്രചാരണം. ഇങ്ങനൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നതും എപ്സ്റ്റീന്റെ ചില പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. 'കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട്. നല്ല വെജിറ്റബിൾ ക്രീം ചീസ് വളരെ കുറവാണ്' കാനിബാലിസം സംശയിക്കാൻ കാരണമായ എപ്സ്റ്റീന്റെ ഒരു പരാമർശം ഇതാണ്. മറ്റൊരു വാചകം 'ക്രീം ചീസും ബേബിയും ഒരേ തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല' എന്നതായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ 2009 ൽ മെക്സിക്കോയിൽ വെച്ച് ഗാബ്രിയേല റിക്കോ ജിമെനെസ് എന്ന യുവതി നടത്തിയ പരസ്യപ്രതികരണം വീണ്ടും വൈറലാകുകയാണ്. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പരിഭ്രാന്തിയോടും അസ്വസ്ഥതയോടും സംസാരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഉന്നതരായ വ്യക്തികൾ മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. അന്ന് അധികൃതർ ഇവരെ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മോഡൽ അപ്രത്യക്ഷയാവുകയും നിലവിൽ എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരങ്ങളുമില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ചർച്ചകൾ.
എന്താണീ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ?
എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ, കോൾ റെക്കോർഡുകൾ, ചാറ്റുകൾ, വീഡിയോകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളുടെയും ക്ലയിന്റുകളുടെയും പേരുകൾ, എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫയലാണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിലധികം പേജുകളുള്ളതാണ്.
രണ്ടായിരത്തിലധികം വീഡിയോകൾ, 2 ലക്ഷത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മുൻപ് പുറത്തുവിടാതെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന വിപുലമായ രേഖകളാണ് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്. അതിലൊരു ഭാഗത്തിലാണ് ഇസ്രയേലിൽ പോകാൻ മോദിയെ ഉപദേശിച്ചു എന്നുള്ള പരാമർശം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഗവേഷകരും വ്യക്തമാക്കുന്നത് പുറത്തുവന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലൊന്നും തന്നെ നരഭോജനത്തെക്കുറിച്ചോ ആചാരപരമായ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചോ യാതൊരുവിധ തെളിവുകളുമില്ലെന്നാണ്. എപ്സ്റ്റീന് ഫയല്സില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കാണാവുന്നതും ആരോപണങ്ങള് നേരിടുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾക് ട്രംപ് ആണ്. നിയമം നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ട്രംപ് എപ്സ്റ്റീന് ഫയലുകള് പുറത്തുവിടാനുള്ള ഉത്തരവില് ഒപ്പിട്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
