കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമായ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, മാരകമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് താലിബാൻ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ ചാവേർപ്പടയെ രംഗത്തിറക്കിയതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ചാവേർപ്പടയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
പാക് പ്രകോപനത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ താലിബാൻ സൈന്യം പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അഫ്ഗാനിലെ 'ബക്ഥർ ന്യൂസ് ഏജൻസി' പുറത്തുവിട്ടു. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക യൂണിഫോം ധരിച്ച പോരാളികളും, സ്ഫോടനത്തിന് സജ്ജമാക്കിയ കാർ ബോംബുകളും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നീക്കങ്ങളെ നേരിടാൻ അതിർത്തിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സന്നാഹങ്ങളാണ് അഫ്ഗാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതിർത്തിയിൽ കനത്ത പോരാട്ടം
ഡ്യൂറണ്ട് ലൈനിലെ പ്രധാന മേഖലകളായ പക്തിയ, പക്തിക, ഖോസ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാക് സേനയ്ക്ക് നേരെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി താലിബാൻ വക്താവ് ഹംദുള്ള ഫിത്റത്ത് അറിയിച്ചു. അതിർത്തിയിലെ താലിബാൻ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാൻ കരസേനയും വ്യോമസേനയും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
കാബൂൾ, കാണ്ഡഹാർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചും പാക് വിമാനങ്ങൾ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതായി താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം, സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ ചില താലിബാൻ പോസ്റ്റുകളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ സൂചനയായി വെള്ളക്കൊടി ഉയർത്തിയെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും താലിബാൻ ഇത് തള്ളിക്കളയുകയാണ്.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം
പാകിസ്ഥാനിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന 'തെഹ്രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്താൻ' (ടിടിപി) എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നതാണ് പാകിസ്താന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യോമാക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ അനാവശ്യമായി യുദ്ധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നുമാണ് അഫ്ഗാന്റെ പക്ഷം.
സമാധാനശ്രമവുമായി ഇറാൻ
രണ്ട് അയൽരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കം മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് ഇറാൻ വിലയിരുത്തുന്നു. തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അറിയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.