US India Trade Deal: ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാരക്കരാർ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്; റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ചുമത്തിയ തീരുവ റദ്ദാക്കി

വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാരക്കരാർ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും കരാർ ധാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് യുഎസ് കോടതി
മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും വെള്ളിയാഴ്ച ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിന്റെ രൂപരേഖ തയാറാക്കി. കരാർ യാഥാർഥ്യമായതോടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് തീരുവ ഒഴിവാക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് മേലുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 18 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ, ചെരുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ നികുതി ഇളവ്. അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ടി, ബദാം, പഴ വർഗങ്ങൾ, വൈൻ, സ്പിരിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭഗസ്യ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ നികുതി ഇളവ് നൽകും. കരാർ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാകുന്നതോടെ ജനറ്റിക് മരുന്നുകൾ, രത്നക്കല്ലുകൾ, വജ്രം, വിമാന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നികുതിയും അമേരിക്ക ഒഴിവാക്കും.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും
ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ചുമത്തിയിരുന്ന 25 ശതമാനം നികുതി 18 ശതമാനം ആയി കുറച്ചു. ഒപ്പം റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 25 ശതമാനം അധിക പിഴത്തീരുവ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചു. റഷ്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തി പകരം യുഎസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഊർജ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പുനൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി പുനരാരംഭിച്ചാൽ ഈ തീരുവ തിരികെ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.