/White House Shooting: വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് വെടിവെയ്പ്പ്; സുരക്ഷാ സേനയുടെ തിരിച്ചടിയിൽ അക്രമി കൊല്ലപ്പെട്ടു

White House Shooting Live Updates: പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അക്രമി പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു. വെടിവെയ്പ്പിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം ശക്തമായ വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അക്രമി പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു. വെടിവെയ്പ്പിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സംഭവസമയം യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
വെടിവെയ്പ്പും സുരക്ഷാ സേനയുടെ നടപടിയും
യു.എസ്. മാധ്യമങ്ങളുടെയും വാർത്താ ഏജൻസികളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം നടന്നത്. വൈറ്റ് ഹൗസ് കോംപ്ലക്സിന് പുറത്തുള്ള 17-ാം സ്ട്രീറ്റ്, പെൻസിൽവാനിയ അവന്യൂ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്നിവ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ ബൂത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ബാഗിൽ നിന്നും തോക്കെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായി വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടതോടെ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ നോർത്ത് ലോണിൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലായിരുന്ന എബിസി ന്യൂസ് ലേഖിക സെലീന വാങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഉടൻ തന്നെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചടിക്കുകയും പ്രതിക്ക് വെടിയേൽക്കുകയുമായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പരിക്കുകളും സുരക്ഷാ സാഹചര്യവും
ഈ വെടിവെയ്പ്പിനിടയിൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആർക്കും തന്നെ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന വൈറ്റ് ഹൗസും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വളയുകയും ശക്തമായ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
താൽക്കാലികമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗൺ, പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് പിൻവലിച്ചു. ഒരു മാസം മുൻപ് വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽട്ടണിൽ നടന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് ഡിന്നറിനിടെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു വെടിവെയ്പ്പ് ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇറാൻ ചർച്ചകളും ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണവും
ഇറാനുമായുള്ള നിർണായകമായ കരാർ ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഓഫീസിൽ തുടരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നത്. താൻ ഓഫീസിലുണ്ടെന്നും ഇറാനുമായുള്ള അന്തിമ കരാർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറിനെപ്പറ്റി ലോക നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചതായും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം
സംഭവസ്ഥലത്ത് എഫ്.ബി.ഐ സംഘം എത്തിച്ചേരുകയും സീക്രട്ട് സർവീസിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തതായി എഫ്.ബി.ഐ. ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പുറത്തുവിടുമെന്നും സീക്രട്ട് സർവീസ് അറിയിച്ചു.
