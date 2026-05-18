DR Congo Ebola Outbreak: കിഴക്കൻ കോംഗോയിലെ ഇട്ടൂരി പ്രവിശ്യയിൽ നിലവിൽ 246 ഓളം സംശയാസ്പദമായ കേസുകളും 80 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ (DR Congo) എബോള രോഗബാധ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിഴക്കൻ കോംഗോയിലെ ഇട്ടൂരി (Ituri) പ്രവിശ്യയിൽ നിലവിൽ 246 ഓളം സംശയാസ്പദമായ കേസുകളും 80 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യം ഒരു ആഗോള മഹാമാരിയായി (Pandemic) കണക്കാക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു രോഗവ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ഇത് പ്രാദേശികമായും അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടരാൻ വലിയ ഇടയുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വാക്സിനുകളില്ലാത്ത പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം
നിലവിലെ എബോള വ്യാപനത്തിന് കാരണം 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' (Bundibugyo) എന്ന വൈറസ് വകഭേദമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഈ വകഭേദത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗീകൃത മരുന്നുകളോ പ്രതിരോധ വാക്സിനുകളോ ലഭ്യമല്ല. പനി, പേശി വേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. തുടർന്ന് ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, ചർമ്മത്തിൽ തിണർപ്പുകൾ, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രക്തസ്രാവം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.
ഇതുവരെ എട്ട് കേസുകൾ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടൂരി പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുനിയ (Bunia), സ്വർണ്ണ ഖനന നഗരങ്ങളായ മോങ്വാലു (Mongwalu), റവാംപാര (Rwampara) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് മേഖലകളിലായി മറ്റ് നിരവധി സംശയാസ്പദമായ കേസുകളും മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയിലും (Kinshasa) ഒരാൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇട്ടൂരിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ വ്യക്തിക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
അതിർത്തി കടന്ന് എബോള
കോംഗോയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും എബോള വൈറസ് വ്യാപിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു. അയൽരാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിൽ രണ്ട് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മരണപ്പെട്ട 59കാരനായ കോംഗോ പൗരന് എബോള സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ഇതിനകം തന്നെ കോംഗോയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയതായി ഉഗാണ്ടൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, നിലവിൽ എം23 (M23) വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കിഴക്കൻ നഗരമായ ഗോമയിലും (Goma) ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിലൂടെ ഒരു എബോള കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി എഎഫ്പി (AFP) വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോംഗോയിൽ വെച്ച് കുറഞ്ഞത് ആറ് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കെങ്കിലും എബോള വൈറസുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും രോഗബാധ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരെ കോംഗോയിൽ നിന്ന് ഒഴുപ്പിക്കാനും ജർമ്മനിയിലെ സൈനിക താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും യുഎസ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യുഎസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (CDC) കോംഗോയിലേക്കും ഉഗാണ്ടയിലേക്കും കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ അയക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. കോംഗോയിലെ യുഎസ് എംബസി ഇട്ടൂരി പ്രവിശ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലെ ജാഗ്രത
വൈറസ് വ്യാപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിനുകളും ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആഫ്രിക്കൻ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ജീൻ കസേയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ വലിയ എബോള വ്യാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണം മൃതദേഹങ്ങൾ കഴുകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് വൈറസ് പടർന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കോംഗോയിലെ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളും ജനങ്ങളുടെ അമിതമായ യാത്രകളും നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രോഗവ്യാപനവും വൈറസ് കൂടുതൽ പടരാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തുന്നു.
വ്യാപാര-യാത്രാ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കോംഗോയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണിയിലാണ്. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കോംഗോയുമായുള്ള അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് റുവാണ്ട അറിയിച്ചു. രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് റുവാണ്ടൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധ നടപടികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും
രോഗവ്യാപനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി കോംഗോയും ഉഗാണ്ടയും അടിയന്തര ഓപ്പറേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ ഉടനടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം. ബുണ്ടിബുഗ്യോ വൈറസ് നിർണ്ണയത്തിനായുള്ള രണ്ട് പരിശോധനകൾ 48 മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് വരെ ഇവരെ ഐസൊലേഷനിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണം.
അതിർത്തി രാജ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നും എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഭയത്തിന്റെ പേരിൽ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയോ യാത്രാ-വ്യാപാര വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ രോഗബാധിതരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗെബ്രിയേസൂസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എബോള എന്താണ്? അത് എങ്ങനെ പടരുന്നു?
എബോള വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപൂർവ്വവും എന്നാൽ മാരകവുമായ ഒരു രോഗമാണിത്. ഇതിൽ 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' എന്ന വകഭേദമാണ് നിലവിലെ രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണം. രോഗബാധിതരായ ആളുകളുടെ രക്തം, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ദ്രവങ്ങളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത്.
മുൻപ് ബുണ്ടിബുഗ്യോ വകഭേദം ഉണ്ടായപ്പോൾ ബാധിച്ചവരിൽ 30 ശതമാനത്തോളം പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊതുവെ എബോളയുടെ ശരാശരി മരണനിരക്ക് 50 ശതമാനത്തോളമാണ്. വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് 2 മുതൽ 21 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പനി, തലവേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത്. രോഗം കൂടുന്നതോടെ ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന തകരാറുകൾ, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രക്തസ്രാവം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.
വവ്വാൽ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത്. എബോളയുടെ 'സയർ' (Zaire) വകഭേദത്തിന് വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, നിലവിലെ 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' വകഭേദത്തിന് വാക്സിനുകളില്ല. 1976-ൽ കോംഗോയിലാണ് എബോള വൈറസ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പടർന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
കോംഗോയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 17-ാമത്തെ എബോള വ്യാപനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 15,000-ത്തോളം ആളുകൾ ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-2020 കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ രോഗവ്യാപനത്തിലാണ് കോംഗോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ (ഏകദേശം 2300 പേർ) മരണപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ എബോള ബാധയിൽ 45 പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
