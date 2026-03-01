Mojtaba Khamenei: ഇറാന്റെ അടുത്ത പരമോന്നത നേതാവ് മോജ്താബയോ? ആരാണ് മോജ്താബ ഖമനേയി?

Who Is Mojtaba Khamenei: യുഎസ്-ഇസ്രേയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള ആലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനും ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർനയും 86കാരനായ ഖമനേയിയുടെ മരണം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ തീരുമാനങ്ങളിൽ അവസാന വാക്കായിരുന്നു ഖമനേയി.
ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത
ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ മരണത്തോടെ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രധാന നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം അത്ര എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. തീവ്ര നിലപാടുകളിലേക്ക് ഭരണകൂടത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന പിൻഗാമിയെ ആകും ഖമനേയി നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ALSO READ: ഖമനെയിയുടെ വധത്തിന് പ്രതികാരം; ഇറാൻ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി! 27 അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു; ഇറാഖിലും ആക്രമണം
മോജ്താബ ഖമനേയി ആരാണ്?
അലി ഖമനേയിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് മോജ്താബ ഖമനേയി. പിൻഗാമിയായി ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്രധാന പേരും മോജ്താബയുടേതാണ്. ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുമായി മോജ്താബയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അലി ഖമനേയിയുടെ വിശ്വസ്തനും സഹായിയും ഭരണത്തിൽ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ സ്വാധീനവും മോജ്താബയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
മോജ്താബയ്ക്കുള്ള തടസങ്ങൾ
മോജ്താബ ഖമനേയി അടുത്ത പരമോന്നത നേതാവ് ആകുന്നതിന് വലിയ ഭരണഘടനാ തടസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇറാൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് 88 അംഗങ്ങൾ ഉള്ള അസംബ്ലി ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന നേതാവിന് രാഷ്ട്രീയ പരിചയം പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ, മോജ്താബ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ ഒന്നും വഹിച്ചിട്ടില്ല.
പാരമ്പര്യ ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ്
കുടുംബസ്വത്തായി ഭരണാധികാരം കൈമാറുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം ആണെന്നാണ് ഷിയാ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതേ കാരണത്താലാണ് 1989ൽ ഖമനേയിയുടെ മകനെ മറികടന്ന് അലി ഖമനേയി അധികാരത്തിൽ എത്തിയതും. പാരമ്പര്യ ഭരണവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ഇസ്ലാമികമല്ലെന്ന് 2023ൽ ഖമനേയി തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ALSO READ: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു; ഖമനേയിയുടെ കൊലയാളികളെ വെറുതേ വിടില്ലെന്ന് ഐആർജിസി
ഖമനേയിയുടെ ഇടപെടൽ
തന്റെ് മകന്റെ പേര് പിൻഗാമി പട്ടികയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനെ അലി ഖമനേയി തന്നെ എതിർത്തിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിൻഗാമി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഖമനേയി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്ന് മുതിർന്ന മതനേതാക്കളെ ഖമനേയി പിൻഗാമികളായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മോജ്താബ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. അതിനാൽ മോജ്താബ പരമോന്നത നേതാവാകുന്നത് ഇറാനിൽ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിൽ ഭിന്നതകൾക്കും കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.