Zelenskyy Rejects Putin's Proposal: മോസ്കോയിലെ കൂടികാഴ്ച നിരസിച്ച് സെലൻസ്കി, വേണമെങ്കിൽ പുടിനു കീവിലേക്ക് വരാം

മോസ്കോയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ നിർദ്ദേശം നിരസിച്ച് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി. കൂടിക്കാഴ്ചക്കായി റഷ്യൻ തലസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തത് റഷ്യയ്ക്ക് ചർച്ചകളിൽ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് തീവ്രവാദിയുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല, കാരണം യുക്രൈൻ ദിവസവും മിസൈൽ, വെടിവെപ്പ് ആക്രമണത്തിലാണ്. വേണമെങ്കിൽ പുടിന് കീവിലേക് വരാമെന്നും അമേരിക്കൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ഒക്ടോബറിൽ ട്രംപ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശിക്കും, ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത
റഷ്യ- യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റുമാർ തമ്മിൽ മുഖാമുഖ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം അലാസ്കയിൽ പുടിനുമായുള്ള ട്രംപിന്റെ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ദ്വികക്ഷി, ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു.
സെലൻസ്കി യുഎസ് സന്ദർശിച്ച് യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പുടിനും സെലെൻസ്കിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യ കൂടുതൽ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കുകയും യുക്രൈനിലെ നഗരങ്ങളിൽ ഷെല്ലാക്രമണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
സെലെൻസ്കിയുമായി താൻ മോസ്കോയിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച, സെലെൻസ്കിയെ റഷ്യൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് "കീഴടങ്ങാനല്ല, സംസാരിക്കാനാണ്" എന്ന് റഷ്യൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.