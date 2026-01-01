English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Zohran Mamdani: പുതുവർഷത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് പുതിയ മേയർ; ഖുറാനിൽ കൈവച്ച് സത്യവാചകം ചൊല്ലി മംദാനി

Zohran Mamdani: മാൻഹട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ സബ്‌വേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ പ്രശസ്തമായ ഓള്‍ഡ് സിറ്റി ഹാള്‍ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:29 PM IST
  • ഖുര്‍ആനില്‍ തൊട്ടായിരുന്നു മംദാനി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മേയറായി അധികാരമേറ്റത്.
  • ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന്റെ 112ാം മേയറായാണ് മംദാനി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
  • ഇതോടെ യുഎസിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്‌ലിം മേയറായി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മംദാനി മാറി.

Zohran Mamdani: പുതുവർഷത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് പുതിയ മേയർ; ഖുറാനിൽ കൈവച്ച് സത്യവാചകം ചൊല്ലി മംദാനി

പുതുവർഷത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന്റെ പുതിയ മേയറായി അധികാരമേറ്റ് സൊഹ്റാൻ മംദാനി. മാൻഹട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ സബ്‌വേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ പ്രശസ്തമായ ഓള്‍ഡ് സിറ്റി ഹാള്‍ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഖുര്‍ആനില്‍ തൊട്ടായിരുന്നു മംദാനി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മേയറായി അധികാരമേറ്റത്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന്റെ 112ാം മേയറായാണ് മംദാനി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇതോടെ യുഎസിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്‌ലിം മേയറായി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മംദാനി മാറി. 

തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ബഹുമതിയാണിതെന്ന് മംദാനി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിന്റെ ആദ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മേയർ എന്ന റെക്കോർഡും മംദാനിക്കാണ്. നവംബറിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50.78 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി കർട്ടിസ് സ്ലീവ, സ്വതന്ത്രനായ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ എന്നിവരെയാണ് മംദാനി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ന്യൂയോർക്ക് മുൻ ഗവർണർ കൂടിയായ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മംദാനി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

