Ashadhi Ekadashi 2025 LIVE: मुख्यमंत्री कुटुंबासह विठ्ठलाच्या शासकीय महापूजेसाठी पंढरपुरात दाखल

6 Jul 2025, 00:14 वाजता

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कुटुंबासह पंढरपूर येथील भगवान विठ्ठलाच्या वार्षिक यात्रेनिमित्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात हजेरी लावली. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबासह 'फुगडी' खेळण्याचा आनंद वारीमध्ये लुटला.

#WATCH | Maharashtra CM Devendra Fadnavis, along with his family, attended a cultural event on the sidelines of the Annual Pilgrimage of lord Viththala in Pandharpur. He, along with his family, also performed the folk dance 'Fugdi'

(Video Source: District Information Office,… pic.twitter.com/OMdxXej3in

— ANI (@ANI) July 5, 2025