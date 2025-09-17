मुंबई ते सिंधुदुर्ग फक्त 5 तासांत; रो-रो सेवा या दिवशी सुरू होणार, तिकीट दर ते वेळापत्रक A To Z माहिती वाचाच

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai To Kokan Ro-Ro Service: कोकणवासीयांची प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे. मुंबई ते कोकण यादरम्यान प्रवासी व वाहनांसाठीची रो-रो फेरीसेवा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू करण्याची तयारी सुरू  आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 17, 2025, 11:20 AM IST
Mumbai To Kokan Ro-Ro Service: कोकणवासीयांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चेत असलेली कोकणातील रो-रो सेवा सुरू होण्याचा अखेर मुहूर्त सापडला आहे. मुंबई ते कोकण हा प्रवास आता सुकर होणार असून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर रो-रो फेरीसेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. सागरी महामंडळाकडन याबाबत चाचपणी सुरू आहे. 

काही महिन्यांपासून केंद्र व राज्यस्तरीय परवानग्या, हवामान अडथळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही सेवा वारंवार पुढे ढकलली जात होती. गणेशोत्सवात ही सेवा सुरू होईल, अशाप्रकारे नियोजन सुरू होते. मात्र तेव्हा काही तांत्रिक कारणांमुळं ही सेवा सुरू झाली नाही. मात्र आता सर्व आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्या असून हवामानही स्थिर आहे. समुद्रस्थितीही अनुकूल होत आहे. त्यामुळे दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावरच उद्घाटनाचा सरकारचा मानस आहे. 

40 वर्षांनंतर कोकणात जलवाहतूक सुरू होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच बोटीची जयगड आणि विजयदुर्ग येथे चाचणी घेण्यात आली होती. ही चाचणी यशस्वीदेखील झाली होती. या बोटीमुळं रोजगार, व्यापार आणि पर्यटन यात कोकणचा विकास होणार आहे. तसंच, ही रो-रो सेवा कोकणसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. 

मुंबईतून रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्गला पोहोचण्यासाठी 10 ते 12 तास लागतात. तसंच, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप सुरू असल्याने वाहतुककोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळं अनेकदा हा प्रवास खूपच लांबतो. मात्र जलवाहतुकीमुळं आता मुंबई ते कोकण हा प्रवास अवघ्या 3 ते 5 तासांत पूर्ण होणार आहे. मुंबई ते रत्नागिरीतल्या जयगडपर्यंत पोहोचण्यासाठी 3 ते 3.5 तासांचा वेळ आणि सिंधुदुर्ग ते विजयदुर्गपर्यंत पोहोचण्याचा वेळ 5 ते 5.5 तास इतका वेळ लागणार आहे. 

तिकीट दर किती असेल?

इकोनॉमी क्लाससाठी 2,500 रुपये, प्रीमियम इकोनॉमीसाठी 4,000 रुपये तर, बिझनेस क्लाससाठी 7,500 रुपये, फर्स्ट् क्लाससाठी 9000 रुपये इतके तिकीट ठेवण्यात आले आहेत.  

कारचे भाडे 6,000 रुपये, दुचाकीचे 1,000 रुपये, सायकलचे 600 रुपये, मिनीबसचे 13,000 रुपये, 30 आसनी बसचे 14,500 रुपये, 45 आसनी बसचे 17000 रुपये आणि मोठ्या बसचे 21,000 रुपये असेल.

कसे असेल वेळापत्रक?

मुंबईहून सकाळी 6.30 वाजता सुटणारी रो-रो सकाळी 11 वाजता पोहोचेल. तर, अर्धा तास थांबून दुपारी ही रो-रो दीड वाजता विजयदुर्गला पोहोचेल. तर, दुपारी अडीच वाजता विजयदुर्गहून परतीच्या प्रवासाला निघणारी ही बोट रात्री नऊ वाजता पुन्हा मुंबईला पोहोचेल. 

FAQ

1. कोकण रो-रो फेरी सेवा कधी सुरू होणार आहे?

कोकण रो-रो फेरी सेवा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू होण्याची शक्यता आहे. सागरी महामंडळाकडून याबाबत चाचपणी सुरू आहे.

2. ही सेवा कोणत्या मार्गांवर चालणार आहे?

ही सेवा मुंबई ते रत्नागिरी (जयगड) आणि मुंबई ते सिंधुदुर्ग (विजयदुर्ग) या मार्गांवर चालणार आहे.

3. प्रवासाला किती वेळ लागेल?

मुंबई ते जयगड (रत्नागिरी): 3 ते 3.5 तास
मुंबई ते विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग): 5 ते 5.5 तास

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

