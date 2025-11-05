English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BLOG: पिंपरी चिंचवड;...आणि आता 'विनय' उदास झाला!

Pimpari Chinchawad: इथं कसं कायदयाचे राज्य आहे हा संदेश देण्यासाठी किती प्रयत्न केल्याचे आठवत तर 'वि'नय सर आणखी हवालदिल झाले.

कैलास पुरी | Updated: Nov 5, 2025, 05:45 PM IST
BLOG: पिंपरी चिंचवड;...आणि आता 'विनय' उदास झाला!
पिंपरी चिंचवड

कैलास पुरी, झी २४ तास, पिंपरी चिंचवड: वास्तूशास्त्रा प्रमाणे बदललेल्या पोलिस मुख्यालयातल्या आपल्या दालनात आयुक्तालय प्रमुख 'वि'नय सर अत्यंत गंभीर मुद्रेने चिंताग्रस्त अवस्थेत बसले होते....आयुक्तालयाची सूत्र हातात घेतल्या पासून प्रतिमा संवर्धनासाठी आपण किती प्रयत्न केले याच्या विचाराने ते अस्वस्थ झाले. समाज माध्यम असतील नाही तर मुख्य प्रवाहातील माध्यम, पिंपरी चिंचवड परगणा कसा गुन्हेगारी मुक्त आहे आणि इथं कसं कायदयाचे राज्य आहे हा संदेश देण्यासाठी किती प्रयत्न केल्याचे आठवत तर 'वि'नय सर आणखी हवालदिल झाले.

कधी देव'इंद्र' कधी 'दि'अगंबर तर आता 'नि'अतिन यांच्यावर विश्वास ठेवत आपण आपली कामगिरी कशी सर्वोतोपरी असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला हे ही 'वि'अनय सरांना आठवले...! 

एकीकडे हे सर्व आठवत असताना काही नतद्रष्ट अधिकारी कसे आपल्या कारकिर्दीवर डाग उठावा असा प्रयत्न करत असल्याच्या विचाराने ते आणखी संतप्त झाले....जनमानसात पोलिस खात्याची प्रतिमा नव्याने सांगण्याची गरज नसली तरी ती पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करण्यासाठी सातत्याने आयुक्तालय हद्दीत पोलिस अधिकारी का झटत आहेत असा प्रश्न त्यांना पडला...! आणि घडल्या प्रकारच्या आठवणीने ते अधिकच संतप्त झाले...! मुख्यालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत कार्यरत असलेल्या पर"मोद' चिअंतामनी ने दोन पाच लाख नाही तर चक्क ४६ लाख ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले जावे, ते ही पुण्यात.

या विचाराने तर 'वि'नय सर अधिकच लाल बुंद झाले.. जेल मध्ये असलेल्या आरोपीला सोडण्यासाठी पर"मोद' चिअंतामनी ने चक्क दोन कोटी रुपयांची मागणी केली आणि पहिला हफ्ता स्वीकारताना तो अटक ही झाला...! किती ती पिंपरी चिंचवड पोलिस दलाची नाचक्की...! प्रतिमा संवर्धनासाठी केलेले सगळे प्रयत्न एका झटक्यात पर"मोद' चिअंतामनी ने असफल केल्याची भावना 'वि'नय सरांच्या मनात आली आणि त्यांचा संताप अनावर झाला..!  

संपूर्ण महाराष्ट्र प्रांताला हादरवणाऱ्या वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात आरोपी पकडण्यास झालेली दिरंगाई, सुरुवातीला काही अधिकारयांनी दाखवलेली उदासीनता या मुळे लोकमानसात संताप होताच...काही चिरी मिरी घेताना ९ पोलिसांना पकडले त्यामुळे थोडी फार चर्चा झाली पण आता थेट मुख्यालयातील पर"मोद' चिअंतामनी ने दोन कोटीची लाच मागितल्याचे प्रकरण समोर आले आणि मुख्यालयात आणि एकूणच पिंपरी चिंचवड पोलिस क्षेत्रात काय चालते याची चर्चा सर्वत्र सुरु झाल्याने 'वि'नय सर खूपच अस्वस्थ झाले.

काही वेळ डोळे बंद करून विचाराधीन होत त्यांनी दूरध्वनी हातात घेत 'वि'अशाल 'हि'अरे यांना जोडा असं सांगितले आणि काय करता येईल याचा विचार करा अशा सूचना देत दूरध्वनी खाली ठेवला....'नेहमीच पोलिस आयुक्तालयात कसे आलबेल आहे हे दाखवण्यासाठी धडपडणाऱ्या वि'अशाल 'हि'अरे यांनी 'वि'अनय सरांचा हा आदेश चांगलाच मनावर घेत दूरध्वनी उचलला आणि एक एक व्यक्तीशी संपर्क सुरु केला...! 

तिकडे दोन कोटी रुपयांमध्ये जेल मधून बाहेर पाडण्यासाठी लागतात हे समजल्यावर अनेक गुन्हेगार ते जमा करण्याच्या तयारीत लागले आणि ज्यांची कोणाशीच ओळख नाही आणि तरी ही न्यायासाठी पोलिस ठाण्यात हेलपाटे मारणाऱ्या सर्वसामन्यांनी न्याय मिळेल या आशेने आपले हेलपाटे सुरूच ठेवले...! जनता मात्र कानावर पडलेल्या गोष्टींवर आचंबित होत आला दिवस घालवण्यासाठी सज्ज झाली...!

