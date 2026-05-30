/रात्रीच्या अंधारात चमकणारं कोकणचं हे गुपित तुम्हाला माहित आहे का?

एखाद्या 'क्रिसमस ट्री'सारखी चमकतात झाडं! पावसाच्या तोंडावर, म्हणजेच मान्सूनपूर्व सरी कोसळण्यापूर्वी कोकणातील जंगलांमध्ये, विशेषतः दाट झाडीपट्टीत कोट्यावधी काजवे एकत्र येतात.
रविंद्र कोकाटे, झी मीडिया,रत्नागिरी : रात्रीचा गडद अंधार... पानापानांतून पाझरणारा मंद गारवा... आणि अचानक डोळ्यांचे पारणे फेडणारा एक जादुई प्रकाश! होय, रात्रीच्या अंधारात चमकणारं कोकणचं हे एक असं अनोखं गुपित आहे, जे सध्या पर्यटकांना आणि निसर्गप्रेमींना भुरळ घालतंय.कोकणातील निसर्गाचा हा अद्भुत चमत्कार म्हणजे तिथे अवतरलेलं 'काजव्यांचे विश्व' (Fireflies Festival).
एखाद्या 'क्रिसमस ट्री'सारखी चमकतात झाडं! पावसाच्या तोंडावर, म्हणजेच मान्सूनपूर्व सरी कोसळण्यापूर्वी कोकणातील जंगलांमध्ये, विशेषतः दाट झाडीपट्टीत कोट्यावधी काजवे एकत्र येतात. रात्रीच्या वेळी जेव्हा हे काजवे एकाच लयीत प्रकाश सोडतात आणि विझवतात, तेव्हा संपूर्ण झाडं एखाद्या प्रकाशमय 'क्रिसमस ट्री'सारखी चमकू लागतात.अंधाऱ्या रात्री झाडांवरून वाहणारी ही प्रकाशाची नदी पाहणे हा एक अद्भूत आणि डोळे दिपवणारा अनुभव असतो.
निसर्ग अभ्यासकांच्या मते,काजव्यांचा हा चमचमाट म्हणजे त्यांचा विणीचा हंगाम असतो.मादी काजव्याला आकर्षित करण्यासाठी नर काजवे अशा प्रकारे प्रकाश निर्माण करतात.काजव्यांच्या शरीरात होणाऱ्या रासायनिक प्रक्रियेमुळे (Bioluminescence) हा थंड आणि मनमोहक प्रकाश तयार होतो. पावसाळा पूर्णपणे सुरू होण्यापूर्वीचा काळ हा या दृश्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो.
काजवे चमकण्याच्या या प्रक्रियेला विज्ञानात 'बायोलुमिनिसेंस' (Bioluminescence - जैवदीप्ती) असे म्हणतात. रासायनिक अभिक्रिया: काजव्याच्या पोटाच्या खालच्या भागात एक विशेष पारदर्शक अवयव असतो. या भागात 'ल्युसिफेरीन' (Luciferin) नावाचे प्रथिन आणि 'ल्युसिफेरेज' (Luciferase) नावाचे विकर (Enzyme) असते.शीत प्रकाश (Cold Light): जेव्हा काजवा श्वास घेतो, तेव्हा हवेतील ऑक्सिजन या रसायनांशी मिळतो आणि रासायनिक प्रक्रियेतून प्रकाश निर्माण होतो. या प्रकाशात अजिबात उष्णता नसते, म्हणून याला 'थंड प्रकाश' म्हणतात.
प्रजनन आणि संवादजोडीदाराला आकर्षित करणे: काजव्यांचे लुकलुकणे हा त्यांच्यातील संवादाचा मार्ग आहे. नर काजवे हवेत उडून विशिष्ट लयीत प्रकाश चमकवून मादीला संकेत देतात.मादीची निवड: पंख नसलेल्या मादी काजवे जमिनीवर किंवा झाडाच्या पानांवर बसून हा सोहळा पाहतात. जो नर काजवा सर्वात जास्त आणि सुंदर पद्धतीची लय दाखवतो, त्याला मादी जोडीदार म्हणून निवडते.जीवनचक्राचा शेवट: मिलन झाल्यानंतर मादी ओलसर ठिकाणी अंडी घालते आणि त्यानंतर काही दिवसांतच या प्रौढ काजव्यांचे आयुष्य संपते. त्यांचे प्रौढ आयुष्य अवघे 15 ते 20० दिवसांचे असते.
कोकण आणि त्याला लागून असलेल्या पश्चिम घाटातील (सह्याद्री) खालील भागात काजवे मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. आंबोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा: आंबोली हे थंड हवेचे ठिकाण आणि लगतच्या घनदाट जंगलात पावसाळ्यापूर्वी काजव्यांची मोठी गर्दी होते.राधानगरी आणि चांदोली अभयारण्य: कोल्हापूर-कोकण सीमेवरील या जंगलांमध्ये काजव्यांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. माथेरान, राजमाची आणि कर्जत परिसर: मुंबई-पुण्याला जोडणाऱ्या या कोकण पट्ट्यातील डोंगराळ भागात रात्रीच्या वेळी काजवे लखलखतात. कोकणातील कुडाळ,कणकवली,लांजा आणि सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील काही विशिष्ट गावांमध्ये सध्या ही निसर्गाची रोषणाई पाहायला मिळत आहे.
शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांमध्ये मुंबई-पुण्यासह राज्यभरातून पर्यटक या रात्रीच्या सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी कोकणात हजेरी लावतात. निसर्गाचा हा अद्भूत सोहळा डोळ्यात साठवण्यासाठी आणि शहरी गजबजाटापासून दूर या शांत,जादुई विश्वाचा अनुभव घेण्यासाठी सध्याचा काळ सर्वोत्तम आहे.जर तुम्ही अद्याप कोकणचं हे 'चमकतं गुपित' पाहिलं नसेल, तर यंदाच्या वीकेंडला नक्की प्लॅन करा!