/लोकलमध्ये हत्या करुन आरोपी रोशन सुवर्णा घरी गेल्यावर नेमकं काय झाला, वाचा Inside Story

22 वर्षांच्या मयांक लोहारवर मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या लोकलमध्ये चाकून हल्ला करण्यात आला. यामध्ये मयांकची हत्या झाली. एका लहानशा वादातून मयांकची हत्या करण्यात आली. मुंबई पोलिसांनी 24 तासांत आरोपी रोशन सुवर्णाला अटक केली. पण ज्या दिवशी हा प्रकार घडला त्यानंतर घरी गेलेल्या रोशनने नेमकं काय केलं? मयांकला संपवल्यानंतर आरोपी रोशन थेट रात्री 12 वाजता घरी गेला तेव्हा त्याने नेमकं काय केलं? पाहा Inside Story.
मंगळवारी रात्री 10.42 च्या सुमारास सुरु झाली. मयांक आणि रोशन या दोघांनी अंधेरीवरुन नालासोपाऱ्याला जाणारा फर्स्ट क्लासचा डबा पकडला. डब्याचा दरवाजा उघडा असल्याने पावसाचे पाणी आत येत होते. त्यावरुन या दोघांचा दरवाजा बंद करण्यावरुन वाद झाला. यावरुन डब्यातील इतर लोकांनी मयांकची बाजू घेतली. रोशनने आपल्या विरोधात गेल्यामुळे त्याने मयांकवर राग काढत चाकू भोसकल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
मयांकवर वार केल्यानंतर त्याची हत्या झाल्यानंतर आरोपी रोशन बोरिवली स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर उतरला असून. तिथून तो थेट रात्री 12 च्या सुमारास मीरा रोडला आपल्या घरी गेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे रोशनने आपल्या घरी गेल्यावर कुटुंबियांना आणि वडिलांना सगळा प्रकार सांगितला. घरच्यांना म्हणाला की, 'माझ्याकडून खूप मोठा गुन्हा झाला आहे.' असं रोशनने घरच्यांना ओरडून सांगितलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, दररोज रोशन सुवर्णा आपल्या वडील आणि भावासोबत घरी जायचा. त्याच दिवशी नेमके ते दोघे त्याच्यासोबत नव्हते.
रोशनच्या कुटुंबियांना नशेत ही गोष्ट बडबडत असल्याच वाटलं. त्यामुळे कुणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. नशेत असल्यामुळे तू जाऊन झोप. कारण रोशनच्या कुटुंबियांच्या आंधळा विश्वास होता की, तो असं काहीच करु शकत नाही.