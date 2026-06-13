/15 वर्षांच्या प्रेमाला नियतीचा क्रूर धक्का; लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत नवविवाहितेचा दुर्दैवी अंत

Sambhajinagar Woman Death: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडलेल्या एका हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण शहराला हादरवून सोडले आहे. तब्बल १५ वर्षे एकमेकांवर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या आणि आयुष्यभर साथ देण्याची शपथ घेत नुकतेच विवाहबद्ध झालेल्या तरुणीचा लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत मृत्यू झाल्याने दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आयुष्याच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात होण्यापूर्वीच नियतीने तिचा जीवनप्रवास थांबवला आणि आनंदाच्या वातावरणावर दुःखाची काळी छाया पसरली. मृत तरुणीचे नाव दीपाली लिहिणार असे असून तिचा विवाह संदीप खंडाळे यांच्यासोबत ४ जून रोजी मोठ्या उत्साहात आणि थाटामाटात पार पडला होता. दीपाली आणि संदीप यांची प्रेमकथा एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाप्रमाणे होती. तब्बल दीड दशक दोघेही एकमेकांच्या सुख-दुःखात खंबीरपणे उभे राहिले. काळाच्या ओघात अनेक अडथळे, कौटुंबिक आव्हाने आणि सामाजिक बंधने त्यांच्या वाट्याला आली, मात्र त्यांनी कधीही एकमेकांची साथ सोडली नाही.
१५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर दोन्ही कुटुंबांची संमती मिळाली आणि त्यांच्या प्रेमाला विवाहाचे रूप मिळाले. लग्नाच्या दिवशी दोन्ही कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि आप्तेष्टांच्या उपस्थितीत हा विवाहसोहळा पार पडला. अनेक वर्षे पाहिलेली स्वप्ने आता प्रत्यक्षात उतरत असल्याने दीपाली आणि संदीप दोघेही नव्या संसाराबाबत उत्सुक होते.
लग्नानंतरचे विविध पारंपरिक विधी आणि पाठवणीचे कार्यक्रम सुरू होते. त्यासाठी दीपाली आनंदाने माहेरी आली होती. घरात अजूनही लग्नाचा उत्साह ओसरण्याचे नाव घेत नव्हता. नातेवाईकांची वर्दळ, गप्पा, आठवणी आणि नवविवाहित जोडप्याबाबतच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र या आनंदी वातावरणाला अचानक दुःखाची किनार लाभली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळच्या सुमारास दीपाली बाथरूममध्ये गेली होती. त्यावेळी तिला अचानक तीव्र चक्कर आली. अचानक तोल गेल्याने ती खाली कोसळली. पडताना तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. आवाज ऐकून कुटुंबीय धावत घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तातडीने तिला जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तिला मृत घोषित केले.
ही बातमी समजताच कुटुंबीयांवर दुःखाचा आघात झाला. काही दिवसांपूर्वीच ज्या घरात लग्नाच्या मंगलाष्टकांचे सूर घुमत होते, त्या घरात अचानक शोककळा पसरली. विवाहानंतरच्या नव्या आयुष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या या तरुणीचा इतक्या अचानक आणि दुर्दैवी पद्धतीने मृत्यू झाल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे.
दीपाली आणि संदीप यांच्या प्रेमकथेची सगळीकडेच मोठी चर्चा होती. अनेक वर्षे एकमेकांसोबत राहण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या या जोडप्याच्या आयुष्यातील आनंदाचे क्षण फार काळ टिकू शकले नाहीत. संसाराची खरी सुरुवात होण्यापूर्वीच आलेल्या या दुःखद घटनेमुळे नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि परिसरातील नागरिक हळहळ व्यक्त करत आहेत.
नियतीसमोर माणूस किती असहाय्य असतो, याची जाणीव करून देणारी ही घटना अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणणारी ठरली आहे. १५ वर्षांच्या प्रेमप्रवासाचा शेवट अशा प्रकारे होईल, याची कल्पनाही कुणी केली नव्हती. काही दिवसांपूर्वी विवाहाच्या आनंदात न्हाऊन निघालेल्या दोन कुटुंबांवर आज दुःखाचे सावट पसरले असून, या घटनेने संपूर्ण परिसर शोकमग्न झाला आहे.