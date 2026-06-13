Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /15 वर्षांच्या प्रेमाला नियतीचा क्रूर धक्का; लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत नवविवाहितेचा दुर्दैवी अंत

15 वर्षांच्या प्रेमाला नियतीचा क्रूर धक्का; लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत नवविवाहितेचा दुर्दैवी अंत

Chhatrapati Sambhajinagar Sudden Death Case: छत्रपती संभाजीनगरमधून एक धक्कदायक बातमी समोर आली असून 15 वर्षांच्या प्रेमाला नजर लागून लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत नवविवाहितेचा दुर्दैवी अंत झाला. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 13, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:43 PM IST
15 वर्षांच्या प्रेमाला नियतीचा क्रूर धक्का; लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत नवविवाहितेचा दुर्दैवी अंत

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
15 वर्षांच्या प्रेमाला नियतीचा क्रूर धक्का; लग्नानंतर अवघ्या सात दिवसांत नवविवाहितेच
Chhatrapati Sambhajinagar2 min ago
2
Mumbai news6 min ago
3
crime news9 min ago
4
fifa44 min ago
5
Jain1 hr ago