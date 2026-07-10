/लातुरात धक्कादायक घटना! 45 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं जीवन, सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले, मोबाईलच्या...

वैभव बालकुंदे, लातूर
लातूरच्या उदगीरमधील माळेवाडीत 45 वर्षीय व्यक्तीने आत्महत्या केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान नातेवाईकांनी आत्महत्येनंतर धक्कादायक दावा केला आहे. ऑनलाइन गेममुळे हा प्रकार झाल्याचा नातेवाईकांचा दावा आहे. यांतर मोबाईल गेम्सचं वाढतं व्यसन पुन्हा चर्चेत आहे. नातेवाईकांच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे याची शोध पोलीस घेत आहेत. आत्महत्येमागील नेमक्या कारणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. मात्र यामुळे वाढतं मोबाईल गेम्सचं व्यसन ही चिंतेची बाब ठरत असल्याचं पुन्हा अधोरेखित झालं आहे.
उदगीर तालुक्यातील माळेवाडी येथे 45 वर्षीय अंबादास माधवराव घंटे यांनी धारदार शस्त्राने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. मृताच्या नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, अंबादास घंटे यांना गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाइन मोबाईल गेम्सचं व्यसन लागलं होतं आणि त्यातूनच त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं. मात्र, आत्महत्येमागील नेमकं कारण काय, याचा तपास पोलीस करत आहेत..
लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत मोबाईलवरील ऑनलाइन गेम्सचं आकर्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. सुरुवातीला विरंगुळा म्हणून खेळले जाणारे हे गेम अनेकांसाठी हळूहळू व्यसन बनत आहेत. गेममध्ये पुढे जाण्यासाठी किंवा जिंकण्याच्या नादात अनेकांनी लाखो रुपये गमावल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. मोबाईल गेम्सच्या आहारी गेल्यामुळे मानसिक ताण, आर्थिक नुकसान आणि कौटुंबिक वाद वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे वाढतं मोबाईल गेम्सचं व्यसन आता समाजासमोरचं गंभीर आव्हान बनलं आहे
उदगीरमधील या प्रकरणात आत्महत्येमागील नेमकं कारण पोलीस तपासत आहेत. मात्र, नातेवाईकांनी ऑनलाइन गेममुळे हा प्रकार घडल्याचा दावा केल्याने वाढत्या मोबाईल गेम्सच्या व्यसनावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा असला, तरी मोबाईल गेम्सचं व्यसन जीवघेणं ठरू नये, यासाठी कुटुंब, समाज आणि प्रशासनानेही वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.