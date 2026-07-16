Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /साहेब मी खून केला आहे, पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या तरुणाची कबुली ऐकून पोलीस हादरले, दगडाने ठेचून आपल्याच...; लातुरात खळबळ

'साहेब मी खून केला आहे', पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या तरुणाची कबुली ऐकून पोलीस हादरले, दगडाने ठेचून आपल्याच...; लातुरात खळबळ

लातूरमध्ये जमिनीच्या वादाचा शेवट रक्तरंजित झाला आहे. हत्या केल्यानंतर तरुणाने पोलीस स्टेशन गाठत कबुली दिली. यानंतर पोलीस स्थानकात एकच खळबळ उडाली होती. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 16, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:11 PM IST
'साहेब मी खून केला आहे', पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या तरुणाची कबुली ऐकून पोलीस हादरले, दगडाने ठेचून आपल्याच...; लातुरात खळबळ
Image Credit: लातूरमध्ये जमिनीच्या वादाचा शेवट रक्तरंजित Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मित्रांनीच तरुणाचं शीर आणि हात कापला, ठाण्यातील धक्कादायक घटना! हत्येचं केलं Live रेकॉर्डिंग; चौकशीत हादरवणारी कबुली
Thane6 min ago
2
Ketan Agarwal9 min ago
3
Commonwealth Games 202649 min ago
4
cricket51 min ago
5
Nandkishore Goenka52 min ago