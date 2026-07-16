'साहेब मी खून केला आहे', पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या तरुणाची कबुली ऐकून पोलीस हादरले, दगडाने ठेचून आपल्याच...; लातुरात खळबळ

वैभव बालकुंदे, लातूर
लातूरमध्ये जमिनीच्या वादाचा शेवट रक्तरंजित झाला आहे. सावत्र पुतण्यानेच काकाचा दगडाने ठेचून खून केला. यानंतर त्याने थेट पोलीस स्टेशन गाठत आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. निलंगा तालुक्यातील हरीजवळगा गावात ही हादरवणारी घटना घडली आहे.
साहेब... मी माझ्या सावत्र काकाचा खून केलाय.... हे शब्द ऐकताच पोलीसही क्षणभर हादरले. कारण खून करून आरोपी थेट पोलीस ठाण्यातच हजर झाला होता. लातूरच्या निलंगा तालुक्यातील हरीजवळगा गावात जमिनीच्या वादाने रक्तरंजित वळण घेतलं. सावत्र पुतण्याने मोठ्या दगडाने सावत्र काकाची निर्घृण हत्या केली. आणि त्यानंतर स्वतःच गुन्ह्याची कबुली देत पोलिसांसमोर हजर झाला.
निलंगा तालुक्यातील हरीजवळगा शेतशिवारातील तळ्याच्या सांडव्याजवळ राजेंद्र शामराव चव्हाण हे गेले असताना, त्यांचा सावत्र पुतण्या मुरली चनप्पा चव्हाण तेथे पोहोचला. जमिनीच्या जुन्या वादातून दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला आणि रागाच्या भरात मुरलीने मोठा दगड उचलून राजेंद्र चव्हाण यांच्या डोक्यावर वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या राजेंद्र चव्हाण यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. खून केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून थेट कासार शिरसी पोलीस ठाण्यात गेला आणि मी माझ्या सावत्र काकाचा खून केला आहे," अशी कबुली देत पोलिसांसमोर हजर झाला.
प्राथमिक तपासात या हत्येमागे जमिनीचा जुना वाद असल्याचे समोर आले आहे. आरोपी मुरली चनप्पा चव्हाण आणि मयत राजेंद्र शामराव चव्हाण यांच्यात अनेक दिवसांपासून जमिनीच्या मालकीवरून वाद सुरू होता. या वादातूनच हा वाद विकोपाला गेला आणि त्याचे रूपांतर थेट हत्येत झाले आहे. आरोपी मुरली चव्हाण हा काही महिन्यांपूर्वी परदेशात एका कंपनीत पेंटिंगच्या कामावर होता. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी तो गावात परतला होता. घटनेनंतर त्याने पळ काढण्याऐवजी थेट कासार शिरसी पोलीस ठाणे गाठत स्वतःच गुन्ह्याची कबुली दिली. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून आरोपीला ताब्यात घेत पुढील तपास सुरू केला आहे
रक्ताच्या नात्यापेक्षा जमिनीचा तुकडा मोठा ठरला. आणि एका पुतण्याच्या हातून काकाचा जीव गेला. ज्या नात्यात आधार, माया आणि आपुलकी असायला हवी होती, त्याच नात्याचा शेवट रक्ताच्या थारोळ्यात झाला. कासार शिरसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांचा तपास सुरू आहे.