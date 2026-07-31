/मेळघाटातील विद्यार्थी विषबाधा प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! ऑडिओ क्लिपमधून हादरवणारी माहिती, आश्रमशाळेचा अधीक्षकच...

मेळघाटातील टीटंबा शासकीय आश्रमशाळेत तब्बल 70 विद्यार्थ्यांना जेवणातून विषबाधा झाल्याचं प्रकरण झी 24 तासने उघडकीस आल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. मात्र आता या घटनेत आणखी एक नवीन बाब समोर येत आहे. टीटंबा येथील शासकीय आश्रम शाळेचा अधीक्षकच सप्लायर असल्याचं एका व्हायरल ऑडिओ क्लिपमधून समोर येत आहे. या ऑडिओ क्लीपची झी 24 तास पुष्टी करत नाही. परंतु ही क्लीप आता व्हायरल झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
सेंट्रल किचनचे अधिकारी आणि अधीक्षक संदीप गोळे यांच्या संभाषणाची एक ऑडिओ क्लिप झी 24 तासच्या हाती लागली असून या ऑडिओ क्लिपच्या संभाषणात टीटंबा येथील शाळेच्या अधीक्षकाने सेंट्रल किचनच्या अधिकाऱ्याला त्याच्या जवळील साहित्य घेण्यासाठी तगादा लावल्याचे दिसून येत आहे.
"मला तुमच्याशी वेगळ्या विषयावर बोलायचं होतं. मी अधीक्षक कमी असून सप्लायर आहे. मी बिनधास्तपणे काम करत असून डिपार्टमेंटला हे माहिती आहे. सेंट्रल किचनला जे काही लागतं त्याची व्यवस्था झाली आहे का? जर तुमची इच्छा असेल, तुमचं बिलिंग तुमच्या रेटने होणार, शासनाने ठरवून दिलेल्या रेटनुसार होणार. पण आम्ही हेच काम करत आहोत. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजीपाला, किराणा माल, धान्य, केळी आणि अंडी पुरवत आहे. माझ्याकडे सर्व सेटिंग आहेत", असं ते सांगतात.
माझी शाळा मी करतच होतो. तुमच्याजवळ 8-9 शाळा आहेत. तुम्हाला जो काही भाजीपाला लागणार, विद्यार्थी संख्या असेल त्याचा तुम्ही हिशोब केला असेल. तुमच्या रेटनुसार तुम्ही सेटअप लावणार. तुम्ही मला देऊ शकता का? अशी विचारणा ते करत आहेत.
"माझ्याकडे चार-पाच प्रकारचे लायसन्स असून मी कर्मचारी असल्याने माझ्या भावाच्या नावाने परवाना घेतला आहे. मात्र माझा भाऊ यामध्ये कुठेही दिसणार नाही," असे टीटंबा शासकीय आश्रम शाळेचा अधीक्षक संदीप गोळे सेंट्रल किचनच्या अधिकाऱ्याला सांगत असल्याच या ऑडिओ क्लिपमध्ये ऐकायला मिळत आहे.
दरम्यान या प्रकरणी सहा जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी काय खुलासे पुढे येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे...
मेळघाटमधील अन्नातून विषबाधा प्रकरणानंतर पालक निवासी आश्रम शाळेतून आपल्या पाल्यांना घरी घेऊन जात असताना दिसत आहे. मेळघाट मधील निवासी आश्रम शाळेमधील जवळपास 60 टक्के विद्यार्थी आपल्या घरी परतले असल्याची माहिती समोर आल्याने एकच खळबळून आली आहे. सेंट्रल किचनच्या जेवणातून विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्यानंतर पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाले असून कायमस्वरूपी सेंटर किचन बंद करून स्थानिक स्तरावर आश्रम शाळेतच जेवण बनवण्याची मागणी पालकांनी केली आहे. मात्र पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी घाबरून जाऊ नये असे प्रकल्प अधिकारी आणि प्रशासनाने आवाहन केले आहे.