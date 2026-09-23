'तुम्ही भाऊ आहात, संकटातून आम्हाला काढा', महिला शेतकऱ्याला अश्रू अनावर; फडणवीस म्हणाले '1972 नंतरचा सर्वात मोठा दुष्काळ, काहीच...'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लातूर जिल्ह्यातील जाऊ गावातून दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणी दौ-याला सुरुवात केलीय. जाऊ गावातील शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला तसंच दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचं मुख्यमंत्रयांनी यावेळी सांगीतलं.. शनिवार पर्यंत दुष्काळाबाबत अधिसूचना काढणार आणि लवकरात लवकर शेतक-यांना मदत करणार असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं.
निलंग्याच्या जाऊ गावात शेतक-याला अश्रू अनावर झाले. फडणवीसांशी संवाद साधताना शेतकऱ्याच्या अश्रूंचा बांध फुटला. पावसाअभावी पीक जळून गेली आहेत अशी व्यथा शेतकऱ्याने फडणवीसांसमोर मांडली. पावसाअभावी पीक करपल्यानं शेतक-यानं फडणवीसांसमोर व्यथा मांडली. विहीरही कोरडीठाक पडल्यानं पीक जगवण्यात अपयशी ठरल्याची व्यथा शेतक-यानं मांडली.
तुम्ही भाऊ आहात, या संकटातून आम्हाला बाहेर काढा अशी साद दुष्काळग्रस्त महिला शेतक-यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना घातली. या महिलांनी आपल्या व्यथा फडणवीसांसमोर मांडल्या.. यावेळी सगळं करणार तुम्हाला काही कमी पडू देणार नाही असा शब्द फडणवीसांनी दिला. दुष्काळासंदर्भात शनिवारी अधिसूचना काढणार असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं आहे.
CM Devendra Fadnavis inspected the areas affected by the drought-like situation in Jau, Nilanga taluka, Latur district. During the visit, he interacted with farmers and assessed the damage caused.— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 23, 2026
Minister ShivendraSinh Raje Bhonsle, MP Omprakash Rajenimbalkar, MLA Sambhaji… pic.twitter.com/f1MBYUczsc
परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. लातूर, धाराशिवमध्ये केवळ 50 टक्के पाऊस पडला आहे. दुष्काळासंदर्भात शनिवारी अधिसूचना काढणार आहोत. शेतकऱ्यांना रब्बीचा हंगाम घेता येईल यादृष्टीने हवी ती मदत करु. याशिवाय इतर सर्व गोष्टी राज्य सरकार करत आहे. कर्जमाफी राबवण्याचा प्रयत्न आहे. लवकरात लवकर आर्थिक मदत देणार असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. विहिरींनी तळ गाठला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. जनावरांच्या चा-याचा प्रश्न गंभीर झालाय अशी माहिती त्यांनी दिली.
सुपर अल निनोमुळे निसर्ग मोठ्या प्रमाणात कोपला असून, मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. पण आम्ही सर्व संसाधनं पाठीशी उभी करु असं ते म्हणाले आहेत. काही बँका बदमाशी करत असून, अतिरिक्त व्याज लावलं. त्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत असं ते म्हणाले.
लातूरच्या जाऊ गावानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी खरोसा गावाला भेट देऊन दुष्काळी परिस्थीतीची पाहणी केली. 1972 नंतरचा हा सर्वात मोठा दुष्काळ असल्याचं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. पाण्याअभावी शेतीची सरसकट नुकसान झालं असून शेतक-याना सरसकट मदत केली जाईल असं आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. रोजगार निर्मितीची कामं हाती घेत आहोत अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
एवढा मोठा दुष्काळ पहिल्यांदाच पडला. सोयाबीनचं पीक पूर्णपणे नष्ट झालं आहे. लातूरमध्ये अत्यंत भीषण परिस्थिती आहे. आम्ही सरसकटच मदत करणार. कर्जमाफीचे पूर्ण पैसे देणार. चारा छावणी, पिण्याचं पाणी उपलब्ध करणार असं आश्वासन फडणवीसांनी यावेळी दिलं आहे.
शरद पवारांच्या पत्रानंतर सरकारचे दुष्काळी दौरे सुरु झाल्याचं वक्तव्य खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलं आहे. सरकाच्या दुष्काळी दौ-याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केलंय. मात्र या दौ-यातून शेतक-यांच्या पदरात काहितरी ठोस पडलं पाहिजं अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केलीये. दुष्काळाच्या वेळी कुठलेही राजकारण न करता शेतक-यांना मदत करावी अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केलीये.
तसंच मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या दुष्काळ दौऱ्यावर अंबादास दानवेंनी टीका केली आहे. दौरे करण्यापेक्षा सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करायला हवा. काजू बदाम देऊन त्यांचं स्वागत करायला हवं होतं असा टोलाही दानवेंनी लगावला.