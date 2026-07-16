'तुम्ही आधी बाहेर पडा,' मुलांसाठी बिबट्याशी भिडली आई! मुलावर हल्ला करताच बिबट्याच्या अंगावर गेली धावून; घरात रंगला एकच थरार

एका आईच्या धाडसानं 5 मुलांचा जीव वाचवला आहे. नंदुरबारच्या शहादा तालुक्यातील होळमोहीदा गावात रात्री घडलेल्या एका थरारक घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरून गेलाय. एक बिबट्या थेट घरात शिरल्यानं गावात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. मात्र, अशा जीवघेण्या प्रसंगातही वैशाली विशाल भामरे यांनी दाखवलेलं धाडस आणि प्रसंगावधानामुळे त्यांच्या पाच चिमुकल्या मुलांचं प्राण वाचले. स्वतः जखमी होवूनही त्यांनी बिबट्याला घरातच कोंडून ठेवल्यानं मोठा अनर्थ टळला.
सातपुड्याच्या पायथ्याशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून बिबट्याचा थरार पाहायला मिळतोय. एक बिबिट्या पकडला की दुसरा दहशत निर्माण करतो. वन विभाग अश्या बिबट्यांना पकडून सुरक्षित स्थळी हलवतं. मात्र तोवर जो अनर्थ घडतो तो अनेकांच्या हृदयाचे ठोके चुकवणारा असतो. असाच एक प्रसंग शहादा तालुक्यातील होळमोहिदा परिसरात घडलाय. एका बिबट्यानं अंधाराचा फायदा घेत एका पाठोपाठ अनेकांवर हल्ले केले. हल्ले करत हा बिबट्या गावात शिरला आणि त्यांनी विशाल भामरे यांच्या घराला लक्ष्य केलं. घरात वैशाली भामरे आपल्या लहान मुलांसोबत काम करत होत्या. तेवढ्यात काही कळायच्या आत बिबट्यानं त्यांच्या मुलावर हल्ला केला. हे दृश्य पाहताच ती आई बिबट्यावर धावून गेली.
बिबट्यानं वैशाली यांच्यावरही हल्ला केला. मात्र मोठ्या धैर्यानं आणि पूर्ण ताकदीनिशी त्यांनी बिबट्याचा प्रतिकार केला. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी आपल्या मोठ्या मुलीला सर्व लहान मुलांसोबत घराबाहेर पडायला लावले. तोवर वैशाली आणि बिबट्याचा संघर्ष सुरूच होता. बिबट्या वैशाली यांच्या तावडीतून सुटायचा प्रयत्न करीत होता. मात्र मुलांचा जीव धोक्यात असल्याचं या आईला जीवघेण्या काळातही स्मरण होतं. त्यांनी बिबट्याला मूल घराबाहेर पडत नाही तोवर दाबून धरलं. मुलं घराबाहेर पडली आणि क्षणात त्यांनी बिबट्याला दरवाज्याच्या विरुद्ध दिशेला फेकले आणि घराचं दार बंद केलं
वैशाली भामरे या बिबट्यासोबतच्या झटापटीत जखमी झाल्या. पण त्यांनी त्यांच्या मुलांचा जीव मात्र वाचवला. या घटनेची माहिती मिळताच वन विभागानं शर्थीचे प्रत्यत्न करत बिबट्याला जेरबंद केलं. या दरम्यान बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेकजण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.
बिबट्या जेरबंद झाला तरी चर्चा मात्र वैशाली यांच्या शौर्य आणि धाडसाचीच आहे..स्वत:च्या जीवाची परवा न करता त्यांनी मुलांचा जीव वाचवला. एक आई आपल्या पोटच्या गोळ्यासाठी किती टोकाचा संघर्ष करू शकते हे पुन्हा अधोरेखित झालं.